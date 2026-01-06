里見浩太朗が新春特別インタビューで登場！チューリップ企画『月刊 人生の目的』令和8年1月号

チューリップ企画から、仏教月刊誌『月刊 人生の目的』令和8年1月号が登場。

本号では、俳優・里見浩太朗さんの新春特別インタビューを巻頭14ページにわたり特集しています。

発行日：令和8年1月15日

判型・ページ：A4サイズ/88ページ

アニメ映画『なぜ生きる』の劇場公開10周年を記念した新春特別インタビューが掲載されています。

80歳で初めてアニメ声優に挑戦し、映画『なぜ生きる』の主人公・蓮如を演じた里見さん。

インタビューでは、アニメ声優初挑戦のエピソードや、「生きる目的を持てば、いかなる苦難も乗り越えられる」という力強いメッセージが語られています。

里見浩太朗さんは、以下のように語っています。

僕は、いつまでも青年ですよ。

巻頭14ページの大特集

巻頭14ページを使って展開される特集記事。

里見さんがアニメ声優に挑戦した経緯や、映画の反響などが詳細に綴られています。

時代劇の大御所である里見さんが、なぜアニメ声優に挑戦したのか。

これまで様々な人物を演じてきた里見さんですが、高僧の役は未経験でした。

当時の心境について、里見さんは次のように振り返っています。

僕はこれまで、いろんな人物を演じてきましたが、まだ高僧の役をしたことがなかったのです。生涯に一度は、やってみたいと思っていました。

90歳を迎えてもテレビドラマや映画に出演し、存在感のある演技を続ける里見さん。

そのチャレンジ精神が、生きる活力となっています。

アニメ映画『なぜ生きる』

里見さんが主人公・蓮如を演じたアニメ映画『なぜ生きる』のワンシーン。

映画館での公開後も全国各地のホールで上映が継続され、観客動員数は15万人を突破しています。

実写映画とは異なる、声だけの演技の難しさについても語られました。

里見さんは、収録時の苦労を次のように明かしています。

実写ならば、体で演技をし、眉や目の動かし方で感情を伝えることができます。しかし、アニメの場合は声だけです。絵で表現できる人間の感情は、実写よりも、はるかに少ないのです。だから、実写の倍以上の神経を使いました。非常に難しい挑戦でしたね。

映画や原作書籍を通じて、「元気をもらいました」「命の大切さが分かりました」といった多くの反響が寄せられています。

これらの声に対し、里見さんは喜びを語っています。

アニメ声優に挑戦して、本当によかった。この映画は、人生に悩んでいる人々の心を耕していますね。

里見浩太朗さんの演技への情熱と、作品に込められた深いメッセージに触れることができる一冊。

人生の目的を問い直すきっかけとなる特集内容です。

チューリップ企画『月刊 人生の目的』令和8年1月号の紹介でした。

