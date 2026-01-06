千鳥、ディレクターを“猛説教” 元宝塚トップスターへの対応に「誰でもじゃないねん！」
元宝塚トップスターの紫吹淳が、きょう6日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】馬の像を背に登場した元宝塚トップスター・紫吹淳
今回は、新年にふさわしい景気の良い旅人の相席旅を届ける。千葉県富里市にやって来た紫吹。宝塚歌劇団時代はトップとして輝き、退団後は「電車の切符が買えない」など世間離れしたエピソードで話題になった。
古くから馬の放牧や競走馬の育成を行っていたことから“馬のふるさと”と呼ばれる富里市。そんな“馬のまち”には14か所もの乗馬クラブがあり、その中の流鏑馬体験ができる乗馬クラブへ向かう。
教えてくれるのは現役で活躍する流鏑馬選手。まずはお手本を見せるために弓を手に颯爽と走り出した先生。すると、次の瞬間、誰もが目を疑う衝撃映像が…。なんと、元宝塚のトップスターが馬場に埋まっている。“埋め師”の異名をとる番組の名物ディレクターの仕業に「これはアカンて！」「誰でもじゃないねん！」と、千鳥はディレクターを呼び出し猛説教する。
さらに、乗馬と球技を掛け合わせた競技“ホースボール”に挑戦。球技は苦手と言いながら、意外な才能を発揮する。
