timelesz篠塚大輝、初冠番組決定『スポンジ・シノ』 Pも絶賛「想像をはるかに超える吸収力で現場が騒然」
テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』が、1月の新ラインナップを発表した。放送は月曜から木曜の深夜2：55〜3：05（一部地域を除く）で、きょう6日から放送がスタートする。
【写真】似合う！スポンジをかぶって冠番組に挑む篠塚大輝
豪華出演者と若手クリエイターがタッグを組み、平日深夜に放送されている新感覚バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』は、2020年10月のスタート以来、地上波の枠にとらわれない多角的な展開で大きな反響を獲得。深夜帯ながら圧倒的な存在感を放ち、笑いの新潮流を生み出す一大トレンドゾーンとして注目を集めている。
その『バラバラ大作戦』では、24年4月から月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05に、チャレンジ枠『バラバラマンスリー』を設置。毎月、曜日ごとに新企画をトライアルとして制作し、4週にわたって放送する試みで、これまで誕生した数々の新機軸バラエティーは深夜放送ながら大旋風を巻き起こしてきた。この枠から生まれた『ひっかかりニーチェ』『森香澄の全部嘘テレビ』『私が愛した地獄』の3番組は、24年10月から『バラバラ大作戦』内でレギュラー化され、大好評を博している。
同枠への注目度が高まる中、１月の『バラバラマンスリー』ラインナップが解禁。6日からは、火曜『岡野陽一の負けてもウマい飯』、水曜『サーヤ・たけるの偏見と統計』、木曜『スポンジ・シノ』の3本がスタートする。月曜は過去のマンスリー企画傑作編を放送する。
火曜放送の『岡野陽一の負けてもウマい飯』は、ギャンブル好き芸人・岡野陽一が“負けウマグルメ”を探すグルメドキュメントバラエティー。“勝って味わう飯がウマいのは当たり前。負けてもウマい飯を食べられる店こそが本当に良い店”という視点から、ギャンブルで負けた直後の岡野が、ボートレース場や競馬場近くの居酒屋を巡る。負けた体に染み渡る酒や財布にやさしい料理、店主や常連との会話を通して、“負けから学んだこと”に耳を傾けていく。
水曜には、ラランド・サーヤと東京ホテイソン・たけるが初のMCタッグを組む『サーヤ・たけるの偏見と統計』が登場。「身長を聞かれて170センチと答える人は本当は168センチ」「モテる男性ほどしゃべりが遅い」など、根拠のない偏見を持ち寄り、その真偽を専門家監修のもと統計で検証する。
木曜放送の『スポンジ・シノ』は、timelesz・篠塚大輝の初冠番組。ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらなる飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していく企画。各分野のプロを講師に迎え、エンターテインメントの知られざる“ルール”や“熟練の技術”を学んでいく内容で、秦一貴プロデューサーは「収録ではスタッフの想像をはるかに超える吸収力で、良い意味で現場が騒然としました。かわいいスポンジの被りものにも注目です！」と明かしている。
