浅尾美和が披露した“年越しそば”の写真に反響さまざま「私と同じです」「美味しそう」「シンプルでいいね」
元ビーチバレー選手でタレント・スポーツキャスターの浅尾美和（39）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。“年越しそば”の写真とともに、フォロワーに年始のあいさつをつづった。
【写真】「私と同じです」「美味しそう」浅尾美和が披露した“年越しそば”の写真
浅尾は「2025年も大変お世話になりました。Instagramを覗いてくれている皆様、いつも優しく見守っていただき、ありがとうございます」「美味しいお節をたくさん食べてのんびり過ごしております。2026年もよろしくお願いします」とつづり、年始のひとときを報告。
さらに投稿では、テーブルの上の“年越しそば”とみられるインスタントのカップそばの写真が添えられていた。
コメント欄には「もしかして緑のたぬきでは？」「年越しそば美味しそう」「私も同じ年越しそば食べました！思ってたより美味くて感動しました（笑）」「まったくいっしょ」「美和ちゃんといっしょの年越しそば！」「この時間のコレ うまいよなぁー」「シンプルでいいね」など、さまざまな反響が寄せられている。
浅尾は、2013年に一般男性と結婚。翌14年12月に長男（11）、16年11月に次男（9）を出産している。
【写真】「私と同じです」「美味しそう」浅尾美和が披露した“年越しそば”の写真
浅尾は「2025年も大変お世話になりました。Instagramを覗いてくれている皆様、いつも優しく見守っていただき、ありがとうございます」「美味しいお節をたくさん食べてのんびり過ごしております。2026年もよろしくお願いします」とつづり、年始のひとときを報告。
コメント欄には「もしかして緑のたぬきでは？」「年越しそば美味しそう」「私も同じ年越しそば食べました！思ってたより美味くて感動しました（笑）」「まったくいっしょ」「美和ちゃんといっしょの年越しそば！」「この時間のコレ うまいよなぁー」「シンプルでいいね」など、さまざまな反響が寄せられている。
浅尾は、2013年に一般男性と結婚。翌14年12月に長男（11）、16年11月に次男（9）を出産している。