金沢動物園（横浜市）が園の公式ブログで、飼育するモモイロペリカンにまつわる驚きの事実を明かし、話題になっている。

園は4日付で「ご報告」と題したブログ更新。「当園で飼育する個体（愛称ワカメ）は2005年にメスのモモイロペリカンとして当園に導入されて以来、メスとしてご紹介しておりましたが、新たに遺伝子検査を行ったところオスであることが判明いたしました」と公表した。

飼育20年で新たに分かった衝撃事実。「ペリカン展示そのものには変化はありませんが、今後はワカメをオスとしてご紹介してまいります」とし、「今後ともワカメ（オス）をよろしくお願いします」と、ペリカンの写真を掲載した。

まさかの発表に、SNSには「そんなことがあるのかw」「ワカメの衝撃の事実！」「悲しいお話かと思い覚悟をして開いたもんだから反動でめちゃめちゃ笑ったじゃん」「オスのワカメちゃんw」「これからはワカメくんだね、よろしくね」「女の子でも男の子でも元気でいてくれたらいいですよね」と、さまざまな反応が寄せられていた。

モモイロペリカンは世界各地で絶滅が伝えられている希少種。繁殖期には、普段は白い体がピンク色になることから名づけられた。