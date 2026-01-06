白洲迅の妻・竹内渉、0歳長女との“新年親子ショット”披露「息子と娘、愛犬2匹と一緒に撮影したかったのですが…」

白洲迅の妻・竹内渉、0歳長女との“新年親子ショット”披露「息子と娘、愛犬2匹と一緒に撮影したかったのですが…」