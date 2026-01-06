白洲迅の妻・竹内渉、0歳長女との“新年親子ショット”披露「息子と娘、愛犬2匹と一緒に撮影したかったのですが…」
俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。長女（0）と過ごす新年の様子を公開した。
【写真】0歳長女との“新年親子ショット”を披露した竹内渉
竹内は「皆様明けましておめでとうございます」と書き出し、「今年も年末年始は名古屋の実家で過ごしました」「変わらず慌ただしい毎日でしたが、そんな中でも両親のお陰で、毎食美味しいご飯を沢山食べれた事が本当にありがたかったです」と帰省中の様子を報告。
続けて「新年最初の投稿なので、息子と娘、愛犬2匹と一緒に撮影したかったのですが、なかなかそんなタイミングもなく 娘との写真を」とつづり、長女との2ショット写真を投稿した。
写真には、自宅と思われるリビングで長女を抱き上げ、優しい表情で見つめる竹内の姿が収められている。自然光が差し込む空間の中で親子が触れ合う様子からは、穏やかで温かな新年のひとときが伝わってくる。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男（1）、25年4月に長女の出産を報告していた。
