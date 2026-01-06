■全国の7日（水）の天気

低気圧が急速に発達しながら北海道に近づき、北日本を前線が通過する見込みです。

午後は、北海道や東北山沿いで雪、東北日本海側の平地から北陸は雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になるため、東北や北陸では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

山陰など西日本の日本海側も、午後は、にわか雨やにわか雪がありそうです。太平洋側は、晴れ間の出る所が多く、空気の乾燥した状態が続きそうです。

ただ、関東は雲が多く、平野部で雨や雪の降る所がありそうです。朝は全国的に冷え込みが強く、北海道では-20℃以下の所もあるでしょう。鳥取や松江は0℃〜1℃くらいまで下がりそうです。

最高気温は、北日本を中心に6日より高く、札幌は2℃と、4日ぶりに真冬日から解放されそうです。東北や北陸も5℃〜10℃くらいの所が多く、なだれに注意が必要です。関東は6日より低く、真冬の寒さとなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 -8℃（＋2 真冬並み）

仙台 -2℃（±0 真冬並み）

新潟 -1℃（-1 真冬並み）

東京都心 2℃（-1 2月中旬）

名古屋 0℃（-2 真冬並み）

大阪 3℃（-1 平年並み）

広島 2℃（±0 平年並み）

高知 3℃（＋1 2月中旬）

福岡 2℃（-1 真冬並み）

鹿児島 5℃（＋2 平年並み）

那覇 15℃（-2 平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌 2℃（＋5 2月下旬）

仙台 7℃（＋3 2月下旬）

新潟 8℃（＋3 2月下旬）

東京都心 8℃（-3 真冬並み）

名古屋 10℃（＋1 2月中旬）

大阪 11℃（±0 2月中旬）

広島 12℃（＋1 2月下旬）

高知 15℃（＋2 3月上旬）

福岡 12℃（±0 2月中旬）

鹿児島 15℃（＋1 2月中旬）

那覇 17℃（-3 真冬並み）

■全国の週間予報

8日は冬型の気圧配置が強まり、日本海側は、広く雪が降るでしょう。大雪や、北海道では猛ふぶきの所がありそうです。地震の揺れが強かった鳥取県や島根県付近も、雪や雨が降り、寒さが厳しくなるでしょう。

9日は、いったん雪の降り方が弱まりそうです。ただ、10日は、低気圧が急速に発達しながら北海道付近に近づき、11日以降は強い冬型の気圧配置になりそうです。

週末以降、日本海側は再び雪の範囲が広がり、大雪となって、積雪が急増する所もありそうです。3連休に予定がある方は、最新の予報を確認するようにしてください。

気温は11日頃まで東・北日本で平年を上回る所が多い見込みですが、12日以降は全国的に厳しい寒さになりそうです。