¡Ø¥Àー¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Àè¹Ô¸ø³«¡¡¼çÂê²Î¤ÏOfficialÉ¦ÃËdism
¡¡1·î6Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Àー¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Àー¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡ÙOfficialÉ¦ÃËdism¤ÎOP¼çÂê²ÎÆþ¤êËÜÍ½¹ð¸ø³«¡¡¿¹ÀîÃÒÇ·¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡õ¥Î¥ó¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£ºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹9´¬¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï220ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Í¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸ー¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¸ー¡É¤Î¥Á¥ãー¥êー¡£¥Æ¥í¡¢±ê¾å¡¢º¹ÊÌ¤Ê¤É¡¢¥Ò¥È¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ë¡¢¡È¥Ò¥È°Ê³°¡É¤Î¥Á¥ãー¥êー¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿OfficialÉ¦ÃËdism¤Ë¤è¤ë¡ÖMake Me Wonder¡×¡£¼ÀÁö´¶¤È¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Á¥ãー¥êー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢Á¯Îõ¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥é¥ÞÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±é½Ð¤¬¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
