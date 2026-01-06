1月7日は「人日の節句」。「七草の節句」とも呼ばれ、1年の無事を祈って七草粥を食べる風習がありますが、金沢市の近江町市場では6日、一足早く買い物客らに粥が振る舞われました。

近江町市場では毎年、七草粥の風習を楽しんでもらおうと、無料で粥を振る舞っていて、開始時間の午前10時半には長い列ができました。

七草粥には加賀野菜のセリをはじめ、地元産の野菜のほか、能登を応援するためコメは「能登ひかり」が使われ、ミネラル豊富な「能登の天然塩」だけで味付けされました。

七草粥は年末年始に弱った胃腸を整えるといわれる

訪れた人「とってもさっぱりしていて美味しいです。あったかいし温まります」「Q七草言えますか？言えないです。調べたんだけど、覚えてないです」

北形青果近江町本店・北形謙太郎店長「七草粥にはせり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろという七つの野草が入っています」「年末年始に弱った胃腸を整えるという効果があると言われているので食欲増進とかミネラルも非常に含まれているので体を整えてくれる効果がある」

６日はおよそ200食分の七草粥が用意され、市民や観光客は寒さが厳しい中、優しい味の七草粥で体を温めていました。