6日の地震で「長周期地震動」が観測されました。耳慣れない言葉で戸惑った方もいるのではないでしょうか。今回の地震では鳥取西部で「階級4」というもっとも大きな長周期地震動でした。専門家に話を聞きました。

■広島大学 須田直樹 教授

「非常に周期が長いゆっくりとした揺れに対して、ある種段階分けをするという形で設定されました。ある程度予想はできることなので、長周期地震動を踏まえた上での防災みたいなものはこれから出てくるのではないかと考えています」





2025年、ミャンマーで地震が起きてタイのビルが崩れたことがありましたが、あれも長周期地震動が原因とされます。

長周期地震動とは周期＝揺れが1往復するのにかかる時間が長い、大きな揺れのことです。



【長周期地震動の特徴】

・規模の強い地震で発生

・遠くまで伝わりやすい

・高層ビルが影響を受けやすい

振り子をイメージしてほしいのですが、振り子は糸の長さが長いほど、1回揺らしたときの先の揺れが大きいです。つまり、ビルにたとえると高ければ高いほど振り子の糸が長くなっているのと同じ事だと思ってください。

タワーマンションなどが大きく揺れる可能性があります。

長周期地震動の運用が始まったときから指摘されているのですが、高層ビルの多い都市部ほど長周期地震動に警戒する必要があります。

広島市などはタワーマンションや高層ホテル、オフィスビルが多いです。こういった都市部は長周期地震動には敏感になる必要があります。



階級は1～4まであります。今回、最大の4が鳥取西部で出ました。



階級1：室内のほとんどの人が揺れを感じる。



階級2：ものに捕まらないと歩くのが難しいなど行動に支障を感じる



階級3：立っているのが困難になる



階級4：立っていることができず這わないと歩けない。固定している家具の大半が移動し、倒れるものがあるほど



そして遠くまで伝わりやすいという特徴をあげましたが、大阪北部、徳島北部、高知東部、福岡筑後でも階級1を記録しました。これらは震度2～3の地域でした。

ここから言えることは、自分のいる地域の震度が低くても長周期地震動が起きる可能性があります。緊急地震速報と同時に長周期地震動の予測がでることもあります。

高層ビルなどにお住まいの方は震源から遠く震度が小さくても長周期地震動がおきるかどうかを注意するようにしてください。



【2026年1月6日放送】