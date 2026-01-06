°æ¾åÃæÆü¤«¤é¤ªÃë¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÈÏ¯Êó¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ¨¤¯¡ÖA¥¯¥é¥¹¸«¤¨¤¿¡ª¡×¡Ö²ÔÆ¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¶¯¡×MLBÄÌ»»164È¯¤Î±¦¤ÎÂçË¤¹çÎ®¤Ç²ÝÂê¤ÎÂÇÀþ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«
¥µ¥Î¡¼¤ÏMLBÄÌ»»164È¯¡¢±¦¤ÎÂçË¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë(C)Getty Images
¡¡ÃæÆü¤Ï1·î6Æü¡¢¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÆâÌî¼ê¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Î¡¼¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß32ºÐ¡¢±¦¤ÎÂçË¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2009Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È15Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ï80»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.269¡¢18ËÜÎÝÂÇ¤È³èÌö¡£
¡¡19Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë34ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£21Ç¯¤Ë¤â30ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·åËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤ÈÃå¼Â¤ËÀ®ÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ïº¸¤Ò¤¶¤Î¼ê½Ñ¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄÌ»»9¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨.233¡¢164ËÜÎÝÂÇ¡¢424ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ª¥Õ¤ÏÊì¹ñ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.315¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤ÈÉü³è¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¡¹¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àµ¼°¤Ë¹çÎ®¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Î¡¼¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë´·¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º90¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤ÎÇ¯¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤È¤¤¤¨¤ÐÅê¼ê¿Ø¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤ÏÂÇÀþ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î.232¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤Î83ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£µ¨¤«¤é¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ÂÇÀþ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6Æü¤Î¤ªÃë¤ËµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Î¡¼³ÍÆÀ¤Î°ìÊó¤¬Î®¤ì¤ë¤È¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡ÖA¥¯¥é¥¹¸«¤¨¤¿¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤¤ÎÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¡ª¡×¡Ö30È¯¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÔÆ¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÇ·â¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¶¯¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉü³è¤ËÅÒ¤±¤ëÀ¼¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â5Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Íø¤Î»È¼Ô¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÂ¸ºß¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
