3月の石川県知事選挙には現職の馳浩知事と前の金沢市長、山野之義氏が出馬を表明しています。前回の選挙で激しく競り合った2人が再び対決する構図となり、注目を集めています。

再選を目指す馳氏と雪辱に燃える山野氏は正月三が日から精力的に県内を回り、支持の拡大に奔走しました。

「どうもおつかれさまでした！失礼いたします！」

1日未明、白山市内の神社で「ニアミス」した馳氏と山野氏。

短いやり取りの中で決選に向けた緊張感が漂った瞬間でした。

馳氏「蛇年を脱皮して馬と也り」石川県政をリードしていく

現職・馳氏「あけましておめでとうございます」

その後、現職の馳氏が訪れたのは地元、金沢市百坂町の菅原神社。

地元の支援者と年越しそばをすすり気合い十分。

午年と自身の名字の「馳」をかけ新年の決意を語りました。

馳浩氏「蛇年を脱皮して馬と也り。石川県政をリードしていくという強い責任感をもってやっていく必要がある」

保守分裂の前回選挙、今回は一枚岩で能登での支持拡大へ

正月休み中に出席した互礼会は22か所。新年早々ギアを上げ、県内各地を回りました。

馳浩氏「みんなで力を合わせ能登の復旧復興に取り組んでいこうではありませんか私も気合を入れて頑張ります」

保守分裂となった前回選では、能登地区のほぼすべての県議が対立候補の応援にまわり、票を伸ばすことができなかった馳氏。

今回は一枚岩となった自民党県連の後押しを受け引き続き、復興への舵取りを担うため能登地区での支持拡大を図ります。

自民党・和田内幸三県議「知事を筆頭にして私も遠慮なく言うから。しっかりしてくれよ、頼むぞ。私も応援はしますけどしっかりやらんかったら怒っちゃうからね」

馳浩氏「継続したリーダーシップを発揮していく政府の皆さんともそうですが県内の19市町の皆さんと常に連携をしていく姿勢が大事だと思う」

再挑戦の山野氏は家族で戦う姿勢を強調

山野之義氏「おめでとうございます。今年もよろしくお願いします」

1日未明から早朝にかけて11か所の神社を次々と訪問した山野氏。

地元・長坂町の神社でも手を合わせ、雪辱を誓いました。

山野之義氏「3月に大きな戦いがあるのでそこで大願成就できるようにと誓ってきた。県民の皆さんの思いを聞きながらそれにこたえていく、そんな1年になれば」

長男の広貴さんら一家そろっての参拝。

今回の選挙では今まで以上に「家族」で戦う姿勢を強調します。

山野之義氏「Q家族について 本人、そして家族でやらないと人様にお願いもできないと思っているのでそこは基本だと」

日本維新の会には、馳氏と山野氏、双方から推薦願い

石川維新の会・小林誠幹事長「わたくしの政治活動を進めていくうえでもとっても大切な選挙。ご紹介させてください。山野之義さん」

3日にはかねてから親交の深い、石川維新の会・小林誠幹事長の互例会に出席。

山野之義氏「63歳、公の立場で社会にご恩返しする最後かなという思いで今回決断させてもらった。必ず当選することをお誓い申し上げる」

馳氏が顧問を務める日本維新の会には、馳氏と山野氏、双方から推薦願いが出されていて、1月中旬にも党としての結論を出すとしていますが…

石川維新の会・小林誠幹事長「（山野氏の）市長時代、私は市議としてともに市政の発展のために尽くしてきたというご縁もあるし、党がどのような決断をしてもわたくしの心は決まっている」

山野之義氏「私の思いはお伝えしているのでまな板の上の鯉というか。心強い対応をして頂くことを期待している」

日に日に熱が高まる前哨戦。県知事選挙は2月19日に告示、3月8日に投開票が行われます。