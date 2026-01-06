「石油王ですか？」東海オンエア・りょう、リッチ過ぎる海外旅行ショットに驚きの声！ 「富豪の遊び」
YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは1月5日、自身のInstagramを更新。海外旅行での思い出を公開し、話題となっています。
【写真＆動画】東海・りょうのリッチな海外旅行ショット
あまりにもリッチ過ぎる旅行に、ファンからは「石油王ですか？」「流石ファラオは砂漠が似合いますねー」「富豪の遊び」「VIVANTの撮影ですか？」「スケール感すごい」など、驚きの声が多く寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】東海・りょうのリッチな海外旅行ショット
「VIVANTの撮影ですか？」りょうさんは「一生の思い出に残る景色でした」とつづり、4枚の写真と1本の動画を公開。モロッコ・サハラ砂漠を訪れています。ラクダに乗り砂漠を散歩する様子や満天の星空など、どれも絶景です。
あまりにもリッチ過ぎる旅行に、ファンからは「石油王ですか？」「流石ファラオは砂漠が似合いますねー」「富豪の遊び」「VIVANTの撮影ですか？」「スケール感すごい」など、驚きの声が多く寄せられました。
「まさかのトドラ渓谷で宿泊」同日の別の投稿では「まさかのトドラ渓谷で宿泊」とつづり、モロッコ・トドラ渓谷での写真を公開したりょうさん。圧巻の岩壁を背景にソロショットを撮影しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)