歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式ブログを更新。

【写真を見る】【 市川團十郎 】 親子で妻・麻央さんのお墓参りへ 長女・麗禾さんは母・小林麻央さんのお下がりコートを着用

長女・麗禾さんと長男・市川新之助さんと共に、家族で「稽古前に墓参り」へ行った様子を複数回に渡って投稿しました。





團十郎さんは「ご先祖様と麻央に、」と綴り、冬晴れの青空のもと、日差しが入り込む墓地を歩く、麗禾さんと新之助さんの姿を、父である團十郎さんが後ろから追いかけるような形で撮影された写真を投稿。









続けて、５分後の投稿では「堀越家之墓」と刻まれた墓石の前に、色鮮やかな花に加え、新年にふさわしく松が供えられていて、家族で、麻央さんに新年の挨拶をしに行ったことがうかがえます。





背筋を伸ばして墓石の前に立つ麗禾さんと新之助さん。この投稿で麗禾さんが着用しているのは、亡き母・麻央さんのものと思われる黒いロングのダウンコート。

数年前からたびたび麗禾さんが着用し、一緒に歩くその姿を團十郎さんがブログに投稿していました。





投稿当初と比べ、すらりと身長が伸びた麗禾さん。

ブログのコメントには、「麗禾ちゃん、ママのコートがよく似合ってる、、麻央さん、嬉しいですね！」「後ろ姿が彷彿させます」「ご先祖様もお父様も麻央さんもお喜びですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】