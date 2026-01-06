トレーラーの運転手が死亡

1月6日未明、熊本県山鹿市の国道3号で大型トレーラーが歩道橋の橋脚に衝突し、運転手の男性が死亡しました。

【写真を見る】折れ曲がった歩道橋

6日午前4時半ごろ、山鹿市石の国道3号で「トレーラーが歩道橋にぶつかっています」と、近くに住む人から110番通報がありました。

警察と消防が駆けつけましたが、大型トレーラーを運転していた福岡県大牟田市の会社員、吉田将也さん(38)の死亡がその場で確認されました。

音と衝撃「雷が落ちたんじゃないかと」

警察は、トレーラーが何らかの理由で中央線を越え、反対車線側にある歩道橋の橋脚部分に衝突したと見ています。

吉田さんの死因は外傷性ショックで、この日、勤務する熊本県内の支社から福岡県内に向けて、荷物を取りに行くために運転していたとみられるということです。

近くに住む人「聞いたことないような音。雷が落ちたんじゃないかと思う音と衝撃があって室内の犬がワンワン鳴いていた」

現場周辺はトレーラーと歩道橋の階段部分を撤去するため、通行止めとなりましたが、現在は解除されています。

一方、歩道橋は…

歩道橋を管理する国土交通省によりますと、復旧のめどは立っていません。

近くの小学校の校長は。

山鹿市立八幡小学校 福島恵美子校長「衝撃でした。歩道橋も折れていたので、これはもう通れないし、当分時間がかかるなと」

学校は1月8日に始業式を迎えますが、この歩道橋を使って通学する児童がいるため、近くの横断歩道を使って回り道をするように保護者に呼びかけています。