喪失と食事がテーマの『木暮姉弟のとむらい喫茶』。誕生のきっかけはひとつの記事【著者インタビュー】
社交的なキッチン担当・木暮千景（こぐれちかげ）と、人見知りな接客担当・照巳（てるみ）。正反対な姉弟が営む喫茶店「こかげ」は、大切な誰かを喪った人が行き着く、ちょっと不思議なお店だった。そこにやってきたのは夫を喪った妻、愛猫を亡くした女性……。彼女たちが抱えた喪失感を、ふたりは「弔いごはん」で晴らしていく。
誰かを喪うことと食事をテーマにした漫画『木暮姉弟のとむらい喫茶』（うおやま/新潮社）。著者であるうおやまさんはどんな思いを抱え、作品を紡いでいったのか？ 作品制作の裏話を聞いた。
うおやまさん（以下、うおやま）：死をはじめとした「喪失」の描写は漫画に限らずエンタメ作品で多く取り上げられますが、自分はこれまで扱うことを躊躇してきました。ただ年齢を重ねていく中で身近に別れを意識することも多くなり、自分なりの「喪失」を描いてみたらどのような作品ができるのか挑戦したくなったのがきっかけです。
――なるほど。本作では大切な人を亡くす、今おっしゃった「喪失」ともうひとつ、そんな中でも「ご飯を食べる」こともテーマになっているのかなと思います。その理由と、舞台を喫茶店にした理由はありますか？
うおやま：とある記事で、「亡くなった夫と生前行ったお店に食事をしにいく妻」というエピソードを読んだんです。そこで思い出の食事をすることで喪失の傷が癒されることがあると知り、喫茶店を舞台にしたお話を描こうと思いました。
取材・文＝原智香