Æ£ÅÄ¿¸»á¤ÎÁ°À¤¤Ïàµß¹ñ¼Ôá¡©¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ËÁª½Ð¡õÃø½ñ10ËüÉôÆÍÇË¤ÎW²÷µó
¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÁÏ¶È¼Ô¤ÎÆ£ÅÄ¿¸»á¤ËÏ¯Êó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£¶Æü¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î£Ê£Ò£Á¾Þ¡¦¶¥ÁöÇÏÉôÌç¤Î¼õ¾ÞÇÏ¤òÈ¯É½¡£
¡¡Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ï¡¢ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ£Ç£É¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£´¡¦Ìðºî¡¢Æ£ÅÄ»á¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨£´ºÐ°Ê¾å²´ÇÏ¡¢ºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯£±£±·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢Æ£ÅÄ»á¤ÎÃø½ñ¡Ö¾¡Éé´ã¡Ø²¡¤·°ú¤¡Ù¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬Îß·×£±£°ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï£Á£Â£Å£Í£Á¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÇä¾å¹â£¸£°£°£°²¯±ß¤ÎÂç´ë¶È¤Ë°é¤Æ¡¢»Å»ö¤â¼ñÌ£¤â¾¡Éé¶¯¤¤Æ£ÅÄ»á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ºÇ¶¯Å´Â§¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö£±£°ËüÉôÆÍÇË¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬¡ØÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¡Ù¡ØºÇÍ¥½¨£´ºÐ°Ê¾å²´ÇÏ¡Ù¡ØºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥ÈÇÏ¡Ù¤Î£³´§¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ä¤ÎÁ°À¤¤Ï¹ñ¤«¤Ê¤ó¤«µß¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£