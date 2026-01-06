º£Ìë¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤«¤ÏŽ¢µ¯¾²¸å1»þ´ÖŽ£¤Ç·è¤Þ¤ë¡Ä¹âµé¿²¶ñ¤Ç¤âÆþÍáºÞ¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž¤ËèÆü0±ß¤Ç¤Ç¤¤ëŽ¢²÷Ì²¥ë¡¼¥Æ¥£¥óŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÙ¹¾¾¼²Â¡ØÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÆü¤Î¿çÌ²¤Î¼Á¤ÏÄ«¤Ë·è¤Þ¤ë
Ì²¤ê¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«Á³¤ËË¬¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÌ²²þÁ±¤ÎÂç¤¤Ê¸í²ò¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë¡¢Éô²°¤ò°Å¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÆþÍá¤·¤¿¤ê¡¢¿²¶ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤Ì²¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë¤Î½àÈ÷¤À¤±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤âÌ²¤ê¤Î¼Á¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÉÔÌ²¤äÀõ¤¤Ì²¤ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¤Î1Æü¤ÎÎ®¤ìÁ´ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤ÏÄ«¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤¬¼«Á³¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ìë¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö¤Ë¤ÏÀº¹ª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ç¤¹¡£
¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÏÇ¾¤Î¾¾²ÌÂÎ¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¡¢¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤ÏÌë¤Ç¡¢Ì²¤ë»þ´Ö¤À¤è¡×¤ÈÂÎ¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¡¢¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤È14¡Á16»þ´Ö¸å¤Ë¼«Á³¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë
Ìë¤Ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ìÌ²¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Ç¾¤Î»ë¸òºµ¾å³Ë¤È¤¤¤¦ÂÎÆâ»þ·×¤ÎÃæ¿õ¤¬È¿±þ¤·¡¢14¡Á16»þ´Ö¸å¤Ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¿çÌ²¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ä«7»þ¤ËÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë21¡Á23»þº¢¤Ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤ÊÌ²µ¤¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÄ«Æü¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍá¤Ó¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤µ¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¯¥¹¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2500¥ë¥¯¥¹°Ê¾å¤Î¸÷¤ò20Ê¬ÄøÅÙÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²È¤Î³°¤Ë½Ð¤ì¤ÐÀ²¤ì¤ÎÆü¤Ç1Ëü¥ë¥¯¥¹¡¢¤¿¤È¤¨ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â5000¥ë¥¯¥¹¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼¼Æâ¤Î·Ö¸÷Åô¤Ç¤Ï500¥ë¥¯¥¹ÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿çÌ²¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤º¡¢Ì²¤ê¤Î½àÈ÷¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤¤È¡ÖÌë·¿²½¡×¤¬¿Ê¤à
¤³¤Î¿çÌ²¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤ÏÊ¿¶Ñ24.2»þ´Ö¡£
1Æü¤ÎÄ¹¤µ24»þ´Ö¤ÈÈùÌ¯¤Ë¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥º¥ì¤òÄ«Æü¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÀµ³Î¤Ê¥ê¥º¥à¤ËÊäÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÂÎÆâ»þ·×¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÏÌë·¿¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Õ¤«¤·¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áá¿²¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤Î¥º¥ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÎÇï»Ò¤ÇÄ«µ¯¤¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ìë·¿²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿çÌ²¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÄ»ù´ü¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ç¤Ï¸º¾¯¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢70Âå°Ê¹ß¤Ç¤Ï20Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ8³ä¶á¤¯¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°²½¤·¤¿¤ê¡¢¿çÌ²¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î¸º¾¯¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥óÊ¬Èç¤¬¸º¤ë¤ÈÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤ëÃæÅÓ³ÐÀÃ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤ÎÄ´À°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤ÎÌ²µ¤¤â°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£2000Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡ÖÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿
¤·¤«¤â¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÆ¯¤¤ÏÌ²¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÙË¦¤ÎÏ·²½¤òËÉ¤°¹³»À²½ºîÍÑ¤ä¡¢Ï·²½¤äÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëËýÀ±ê¾É¤òÍÞ¤¨¡¢ÌÈ±Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¡¢À¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂå¼Õ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ú²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬Èç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìë¤ÎÌ²¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ãÊÖ¤ê¤äÀ¸Ì¿ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÁÊý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬2000Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤éÀâ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸ÅÂå¤Î¤Ò¤È¤¬·Ð¸³Åª¤ËÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤Æ1Æü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤Ì²¤ê¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½Âå°å³Ø¤ÈÅÁÅý°å³Ø¤Î¤É¤Á¤é¤â¤¬¡¢Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½¬´·¤Ï¤ª¶â¤â¤«¤«¤é¤º¡¢Ã¯¤Ç¤âº£Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ëºÇÎÉ¤Î¿çÌ²Ìô¤Ç¤¹¡£
1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¿²¤Ä¤¤¬°¤¯Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë
Ä«Æü¤Ç³èÀ²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÎ¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤ä¡¢¤ä¤ëµ¤¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹¬Ê¡¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ê¤É¡¢³ÐÀÃ¤È³èÀ²½¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤¬°ìµ¤¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌò³ä¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«Æü¤Ï¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î»Ø´ø¼Ô¤Î¤è¤¦¤ËÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢¸«»ö¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ò1Æü¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾õÂÖ¤ËÆ³¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ç¤¹¡£
Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¾¤¬°ÂÄê¡¦³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ï¿´¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤ò»ý¤Á¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÉÔ°Â¤äÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÄã²¼¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ï¿çÌ²¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¡¢¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬½½Ê¬¤Ëºî¤é¤ì¤º¡¢¿²ÉÕ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÉÔÌ²¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¤¦¤Ä¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì²¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢°Â¿´¡¢°ÂÄê¡¢¹¬Ê¡¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Î¤È¤¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬¶¯¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤¿¤áÌ²¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥óÉÔÂ¢ª¥á¥é¥È¥Ë¥óÉÔÂ¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤ÎÉÔÌ²¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤ÏÆüÃæ¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥óÊ¬Èç¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÍâÆü¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤é¤º¤Ò¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÆü¾ÈÉÔÂ¢ª¥»¥í¥È¥Ë¥óÉÔÂ¢ª¥á¥é¥È¥Ë¥óÉÔÂ¢ªÉÔÌ²¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿çÌ²ÉÔÂ¤ä²áÏ«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤°¤ËÇ¾¤Ç¸½¤ì¤ëÈ¿±þ¡£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ê¤É¤Î¿´¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬²áÉÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¡¢ÉÔ°Â´¶¤Î°²½¤È¤¤¤Ã¤¿Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÌ²¤¬ÉÔÌ²¤ò¸Æ¤Ö¡¢¶²ÉÝ¤ÎÉÔÌ²¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£
¢£µ¯¾²¸å1»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ë
¤³¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é·Ú¤¯Î®¤»¤ë¤³¤È¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¾·×¤Ê°ì¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ä²ÈÂ²´Ø·¸¡¢Í§¿Í¤ä¿¦¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ò¤Ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÌÜ³Ð¤á¤¿Ä«¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î»þ¤«¤éÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤ÇÆü¸÷¤òÍá¤Ó¤ì¤Ð¸ú²ÌÇÜÁý¡ª
¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤âÁý¤¨¡¢¼«Á³¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ê¡¢¤°¤Ã¤¹¤ê¤È½Ï¿ç¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£1Æü¤ÎÎ®¤ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤Û¤«¤Î¤Ò¤È¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä«¤ÎÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÌÀ¤ë¤¯²á¤´¤¹¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ÇÌë¤Î¿çÌ²¤ò¿¼¤¯¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Î¹¥½Û´Ä¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¯¾²¸å1»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¡¢Áë¤ò³«¤±¤ÆÆü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤À¤±¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®¡¢ÌÀÆü¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤ÎÄ«ÆüÍá¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÂÀÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¸ÆµÛ¤·¤ÆÊâ¤¯¤È¤Ê¤ªÎÉ¤¤
Ä«¤ËÆü¸÷¤òÍá¤Ó¤ëÄ«ÆüÍá¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ë´ÁÊý¤ÎÂç²È¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤¦¤Ä¤Ã¤Ý¤¤µ¤»ý¤Á¤ò·àÅª¤ËÎÉ¤¯¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ï¤·¤ÏÉÔ°Â¤ä¤¦¤Ä¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤¹¤¹¤á¤È¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£
Ä«¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ý¤ò³«¤±¤Æ¸ÆµÛ¤·Êâ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÀç¿Í¤Î·ò¹¯Ë¡¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ëÀçÆ»¤äÆ»¶µ¤Î½¤ÎýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤òÅÇÇ¼½Ñ¤È¤¤¤¤¡¢ÂÎÆâ¤Î¤è¤É¤ó¤ÀÂùµ¤¤òÅÇ¤½Ð¤·¡¢¿·Á¯¤ÊÀ¶µ¤¤òµÛ¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤ËÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÆü¸÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½ã¿è¤À¤È¤µ¤ì¤ëÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ý¤ò³«¤±¤Æ¸ÆµÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤ÎÀ¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¶¤áËþ¤¿¤¹¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Æü¤ÎÎÏ¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸ÆµÛË¡¤Ï¡¢ÂÎ¤È¼«Á³¤È¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ë½¤Îý¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¿È¤Î¤á¤°¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Ä¤¬²ò¾Ã¤·Àº¿À¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ë¡£¸½ÂåÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ä¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ê¤É¤ÎÇ¾Æâ¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤¬²þÁ±¤·¡¢µ¤Ê¬¤Î°ÂÄê¤ä¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë
¢Â¤ò¸ªÉý¤Ë³«¤¤¤ÆÎ©¤Á¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹
¡¡ÂÀÍÛ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë
¡¡ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÂÀÍÛ¤Î°ÌÃÖ¤ò´¶¤¸¤ë
¡¡ÂÀÍÛ¤òÌ¿¤Î¸»¡¢À¸Ì¿¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë
£Êâ¤¤Ê¤¬¤é¸ÆµÛ¤ò¹Ô¤¦
¡¡¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÂ©¤òÅÇ¤¡Ê°¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡Ë
¡¡É¡¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¦¡ÊÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¶»¤«¤é¤ª¥Ø¥½¤Î²¼¤ËËþ¤Á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡Ë
¡¡Ä¹¤µ¤ÏÅÇ¤¯¤ò2¡¢µÛ¤¦¤ò1¤Î³ä¹ç¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤¦
¡¡3²óÄøÅÙ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¡¢½ù¡¹¤Ë¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤Ä¹¤µ¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ¤Þ¤Ç±ä¤Ð¤¹
¸ý¤ò³«¤±¤ÆÊâ¤¯¤È¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ÆÍè¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä«¡¢Áë¤ò³«¤±¤ÆÂÀÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ý¤ò³«¤±¡¢¿ô²ó¸ÆµÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ä«Æü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂÎ¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¹¡£Ä«Æü¤Î¸ÆµÛË¡¤ÇÀ¸Ì¿ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
ËÙ¹¾ ¾¼²Â¡Ê¤Û¤ê¤¨¡¦¤¢¤¤è¤·¡Ë
´ÁÊýÌôºÞ»Õ
Åçº¬¸©½Ð±À»Ô½Ð¿È¡£½Ð±ÀÂç¼Ò»²Æ»¤Ç100Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ´ÁÊýÌô¶É¡¦ËÙ¹¾Ìô¶É¤Î4ÂåÌÜ´ÁÊýÌôºÞ»Õ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´ÁÊýÌôÁ·¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£Ìô³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÌôºÞ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÁÊý¸þÅ¾´¹¤·¡¢ËÜ¾ìÃæ¹ñ¤Î´ÁÊý°å¤«¤é³Ø¤ÖÃæ¡¢ÉÔÇ¥¤ËÇº¤àÍ§¿Í¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢´ÁÊý¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¡¢ÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÊ¬Ìî¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÉÔÇ¥¾É¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Î²ò¾Ã¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ï¼±¤ä¼¹Ãå¤È¤¤¤Ã¤¿Â«Çû¤«¤é¤Î¡Ö¿´¤Î²òÊü¡×¤ò½ªÃåÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ÁÊýÌôºÞ»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥º60ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø·ìÎ®¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤¹¤ë¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê´ÁÊýÌôºÞ»Õ ËÙ¹¾ ¾¼²Â¡Ë