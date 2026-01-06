最大50円お得な『カスタードで勝つたーど!』キャンペーン実施、3種のカスタードシュークリームをセットに【ビアードパパ】
DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2026年1月6日から1月31日までの間、『カスタードで勝つたーど!』キャンペーンを開催する。
『パイシュークリーム』『クッキーシュー』『ザクザク!スティックシュー』が味わえる3種のセット(3個入り/5個入り/10個入り)をラインアップ。
また、各セットを購入した人には、数量限定で“必勝絵馬カード”を配布する。裏面には大切な人への応援メッセージを記入できる。
ビアードパパは、『スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。』という企業理念のもと、「できたて･作りたて」のシュークリームを通じて、受験生をはじめとした頑張るすべての方々にエールを送りたいという思いからキャンペーンを企画した。
キャンペーンでは、『パイシュークリーム』『クッキーシュー』『ザクザク!スティックシュー』3種のセット(3個入り/5個入り/10個入り)をラインアップ。いずれも、ブランドのこだわりである、毎日店舗で手作りするカスタードクリームを使用した。◆期間限定“勝つたーど!3個セット”
【販売価格】
770円(税込)
【セット内容】
パイシュークリーム(カスタード)×1個
クッキーシュー(カスタード)×1個
ザクザク!スティックシュー(カスタード)×1個
※単品購入時と同額。
期間限定“勝つたーど!3個セット”◆期間限定“勝つたーど!5個セット”
【販売価格】
1,250円(税込)
【セット内容】
パイシュークリーム(カスタード)×2個
クッキーシュー(カスタード)×2個
ザクザク!スティックシュー(カスタード)×1個
※単品合計より20円お得。
期間限定“勝つたーど!5個セット”◆期間限定“勝つたーど!10個セット”
【販売価格】
2,500円(税込)
【セット内容】
パイシュークリーム(カスタード)×4個
クッキーシュー(カスタード)×3個
ザクザク!スティックシュー(カスタード)×3個
※単品合計より50円お得。
期間限定“勝つたーど!10個セット”〈カスタードで勝つたーど!SNS写真投稿キャンペーン〉
また、1月6日から31日までの間、SNS(X)で、写真投稿キャンペーンを実施する。
ビアードパパの公式Xアカウントをフォローした後、「#勝つたーど」「#ビアードパパ」の両ハッシュタグを付けてビアードパパにまつわる写真を投稿することで参加。写真付きで投稿した人の中から、抽選で計10人にビアードパパのeGiftチケット(1,000円分)をプレゼントする。
カスタードで勝つたーど!SNS(X)写真投稿キャンペーン