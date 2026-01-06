最大50円お得な『カスタードで勝つたーど!』キャンペーン実施、3種のカスタードシュークリームをセットに【ビアードパパ】

DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2026年1月6日から1月31日までの間、『カスタードで勝つたーど!』キャンペーンを開催する。

『パイシュークリーム』『クッキーシュー』『ザクザク!スティックシュー』が味わえる3種のセット(3個入り/5個入り/10個入り)をラインアップ。

また、各セットを購入した人には、数量限定で“必勝絵馬カード”を配布する。裏面には大切な人への応援メッセージを記入できる。

〈受験生など頑張る人にエールを送るキャンペーン〉

ビアードパパは、『スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。』という企業理念のもと、「できたて･作りたて」のシュークリームを通じて、受験生をはじめとした頑張るすべての方々にエールを送りたいという思いからキャンペーンを企画した。

キャンペーンでは、『パイシュークリーム』『クッキーシュー』『ザクザク!スティックシュー』3種のセット(3個入り/5個入り/10個入り)をラインアップ。いずれも、ブランドのこだわりである、毎日店舗で手作りするカスタードクリームを使用した。

◆期間限定“勝つたーど!3個セット”

【販売価格】

770円(税込)

【セット内容】

パイシュークリーム(カスタード)×1個

クッキーシュー(カスタード)×1個

ザクザク!スティックシュー(カスタード)×1個

※単品購入時と同額。

期間限定“勝つたーど!3個セット”

◆期間限定“勝つたーど!5個セット”

【販売価格】

1,250円(税込)

【セット内容】

パイシュークリーム(カスタード)×2個

クッキーシュー(カスタード)×2個

ザクザク!スティックシュー(カスタード)×1個

※単品合計より20円お得。

期間限定“勝つたーど!5個セット”

◆期間限定“勝つたーど!10個セット”

【販売価格】

2,500円(税込)

【セット内容】

パイシュークリーム(カスタード)×4個

クッキーシュー(カスタード)×3個

ザクザク!スティックシュー(カスタード)×3個

※単品合計より50円お得。

期間限定“勝つたーど!10個セット”

〈カスタードで勝つたーど!SNS写真投稿キャンペーン〉

また、1月6日から31日までの間、SNS(X)で、写真投稿キャンペーンを実施する。

ビアードパパの公式Xアカウントをフォローした後、「#勝つたーど」「#ビアードパパ」の両ハッシュタグを付けてビアードパパにまつわる写真を投稿することで参加。写真付きで投稿した人の中から、抽選で計10人にビアードパパのeGiftチケット(1,000円分)をプレゼントする。

カスタードで勝つたーど!SNS(X)写真投稿キャンペーン

