

高松市出身・辻岡招真 選手に声掛けする大嶽直人 新監督

サッカーJ3、カマタマーレ讃岐は新監督を迎え、香川県三豊市で始動しました。

（記者リポート）

「昨シーズンも残留争いに巻き込まれたカマタマーレ。大嶽新監督が就任し、上を目指すチームへの飛躍が期待されています」

6日、三豊市の宝山湖OKURAボールパークで行われた初練習には、新加入の13人を含む32人の選手が参加しました。

大嶽直人新監督は選手時代、日本代表としてアジアカップで優勝し、引退後はJ3の鹿児島やFC大阪で指揮を執りました。

昨シーズン17位だったカマタマーレの印象を聞きました。

（カマタマーレ讃岐／大嶽直人 新監督）

「いろんなものを変えていかないといけない。進化しなければいけない部分でそれがなかなかできなかった部分と思う。サッカー自体はいろんな選手が入ってきてすごくいいサッカーをしている」

練習ではJ1横浜F・マリノスから完全移籍したフォワード、村上悠緋選手らがミニゲームなどで体を動かしました。

高松市出身で、高松大学から加入した辻岡招真選手はディフェンダーながら四国大学リーグで得点王に輝くなど攻撃のキーマンとなる選手です。

（ＤＦ／辻岡招真 選手）

「攻撃は前だけでないので後ろもしっかり組み立てたり。そういった高い質で攻撃のチャンスになると思う。チームの目標であるJ2昇格に向けて頑張っていきたい」

カマタマーレは2月から「明治安田J2・J3 百年構想リーグ」を戦い、2026年8月のJ3開幕に備えます。

（カマタマーレ讃岐／大嶽直人 新監督）

「できるだけ皆さんに勇気を与えて、はい上がって強い集団がつくれるようにしたい」