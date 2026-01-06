山形県内の小学校5校では6日、冬休み明けの始業式が行われました。このうち鶴岡市の大山小学校では、全校児童が体育館に集まり式に臨みました。



大山小学校砂田 眞紀校長「馬が走るように勢いよく前進できる年。うまくいくように一生懸命努力や挑戦を続けていけたらいいと思います」



式の後、教室に戻り冬休みの宿題を提出した児童たちに休み中の思い出を尋ねました。



6年生 3人「お父さんの実家に行ったこと。いとこたちとゲームしたりごはん食べたりして楽しかった」「秋田に行ったこと。サーモン丼を食べた。とてもおいしかった」「餅をいっぱい食べたことです。砂糖醤油で。何個くらい？ 3個」





冬休み明け、最初の授業は「書初め」です。6年生は筆を手にとり、黙々と、半紙に向き合っています。小学校最後の学期を迎えた児童たちが書いているのは「夢を語ろう」。6年生 2人「どういう夢がありますか？天才になること。勉強を頑張る」「初夢は見た？ はい。直前まで紅白を見ていたので歌ったり踊ったりする面白い夢を見ました」6年生にとってあと3か月ほどの小学校での生活と中学校で新たに始まる日々に向けた3学期が始まりました。6年生 2組「6年生残り少しだけどその時間で友達といっぱい遊びたい」「中学校に向けて勉強を頑張りたい。中学校では中学生じゃないとできないことをやりたい。部活とか友達作りを頑張りたい」県内の小学校の始業式は8日がピークで、合わせて105校で行われます。