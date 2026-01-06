感心するほど熟成された走り 驚きは薄い

フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラーの走りの印象は、感心するほど熟成されたもの。刺激は薄いかもしれないが、基本的に好ましい。0-100km/h加速は5.5秒と不満なし。エントリーグレードのBMW i5 eドライブ40と、同程度の動力性能といえる。

一方、高性能な「GTX」として、物足りなく感じる人はいらっしゃるかもしれない。0-100km/h加速を、4.0秒以下でこなすバッテリーEVは珍しくない。郊外の幹線道路や高速道路を、期待通り走れるパワーは備えるものの、驚きは薄いといえる。



フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（英国仕様）

回生ブレーキは、シフトセレクターのDとBで2段階に切り替えられるものの、基本的にはドライブモードで強さが変わる設定。コンフォートとエコ・モードでは効きが弱く、スポーツ・モードではワンペダルドライブのように強くなる。

結果としてブレーキペダルを踏む回数は多くなるが、踏み心地はソフト。ストロークが長い反面、摩擦ブレーキの効き始めが突然で、制動力を徐々に高めることが難しい。もう少し、リニアさが欲しい。

グランドツーリング・ワゴンな特性

姿勢制御やグリップ力は、通常のID.7より僅かに高い。とはいえ、操縦性やコーナリングバランス、スタビリティなどで、明確な向上を果たしたわけでもない。長いホイールベースを活かし、ゆったり先を急ぐという、基本特性に変わりはないといえる。

ステアリングホイールへ伝わる、フィードバックは薄め。アシスト量が変化するため、ダイレクト感もやや乏しい。



フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（英国仕様）

サスペンションは、ダイナミック・シャシー・コントロール（DSC）が標準で、アダプティブダンパーが組まれる。ソフト側へ振ると、穏やかな乗り心地へ浸れるが、スポーツ・ステーションワゴンらしいわけではないだろう。

引き締めると、落ち着きへ影響が出る。4961mmと長く、2264kgと重いボディを、実感させるように。21インチ・ホイールの受ける強い入力が、伝わる瞬間も感取された。

電費は振るわず 現実の航続は400km

電費は、オプションの21インチ・ホイールを履いた試乗車で、平均4.6km/kWhと振るわなかった。シングルモーターのID.7より、2割ほど低いといえる。高速道路を巡航させた場合、現実的な航続距離は400km。価格を踏まえると、もう少し長くて良い。

急速充電は、カタログ値で最大200kWまで。英国の充電ステーションで試したところ、120kWを超える場面は見られなかった。



フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（英国仕様）

ID.7 GTX ツアラーのお値段は、英国では6万2700ポンド（約1279万円）から。だが現在のディーラーは、3000ポンド（約61万円）ほど値引きしている。6万ポンド（約1224万円）以下なら、価格競争力は充分に高いといえる。

普段は快適に走り、時々少し楽しみたい人へ

フォルクスワーゲンとして、EVのポテンシャルを引き上げる命題を負う、GTX。だがGTIと異なり、まだ高い期待へ応える内容に届いていないかもしれない。ID.7の特性を控えめに拡張した程度といえ、より運転体験の向上を求めたくなる。

それでも、電動の上級グランドツーリング・ワゴンとして、普段は快適に走り、時々ちょっと楽しみたいという要望は叶えてくれるはず。筆者なら、19インチ・ホイールでシングルモーターの、ID.7 プロS ツアラーを選ぶかもしれないが。



フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（英国仕様）

◯：EVでは珍しい、充分に活発でも落ち着いた特性 高速域での快適性 控えめな見た目の主張

△：高性能なサブブランド、GTXとして一層の特徴が欲しい 長くはない航続距離 お高めの価格

フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（英国仕様）のスペック

英国価格：6万2700ポンド（約1279万円）

全長：4961mm

全幅：1862mm

全高：1551mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：5.5秒

航続距離：577km

電費：5.9km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2264kg

パワートレイン：非同期モーター（前）＋永久磁石同期モーター（後）

駆動用バッテリー：86.0kWh

急速充電能力：200kW（DC）

最高出力：340ps

最大トルク：55.4kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動