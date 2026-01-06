ツインモーターで340psのID.7 GTX

フォルクスワーゲンでは、トゥアレグ Rに次ぐプライスタグを下げた、ID.7 GTX。リフトバックサルーンとステーションワゴンという2種類のボディで、BMWやメルセデス・

ベンツといった銘柄へこだわらない、予算に余裕のある層を取り込むことになる。

同社が掲げるバッテリーEVのサブブランド、GTXのフラッグシップでもある。しっかりドライバーの気持ちを掴むことも、必要といえるだろう。



フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（英国仕様）

ID.7は英国では2024年から販売が始まっており、大きすぎない77kWhの駆動用バッテリーとシングルモーターを組むことで、低価格化を叶えていた。だがID.7 GTXでは86kWhへ増量され、前後1基づつのツインモーターで増強。340psを得ている。

フロントのモーターは108psの非同期ユニットで、必要時以外パワーを生み出さない。車重は、AUTOCARの計測で2353kgと、なかなかの重量級。航続距離はカタログ値で577kmがうたわれるが、BMW i5やアウディA6 e-トロンには届いていない。

流れるようにスポーティなスタイリング

スタイリングは、流れるようなウエストラインとルーフラインでスポーティ。シューティングブレークほど優雅ではないものの、ID.7のリフトバックサルーンよりカッコ良く感じる方も多いはず。EVにありがちな、腰高感も薄い。

通常のID.7と差別化するべく、前後のバンパーはGTX専用デザイン。デイライトとエアインテークで、表情が引き締められる。リフトバックサルーンの場合、リアバンパーにエアアウトレット風のグリルが付き、ディフューザーが備わる。



フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（英国仕様）

テールライトは、3Dエフェクトを得たLED。ドアをロックすると流れるように点灯し、VWのロゴもレッドに灯る。

ダイナミック・シャシー・コントロール（DSC）・サスペンションは、コイルスプリングとアンチロールバー、アダプティブダンパーがGTX専用チューニングになり、可変ステアリングが標準装備。アルミホイールは20インチの他、21インチも選べる。

落ち着いた雰囲気で広々の車内

インテリアは、フォルクスワーゲンの慣例通り、高性能モデルでも違いは控えめ。エルゴアクティブ・シートとダッシュボードへレッドの差し色が入り、GTXのロゴが要所に散りばめられる程度。それでも、落ち着いた雰囲気が好ましい。

タッチモニターやヘッドアップ・ディスプレイ、メーター用モニターのグラフィックも、通常のID.7と同じ。間接照明は標準ながら、もう少し特別感があっても良いだろう。



フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（英国仕様）

車内空間は広大で、後席は高身長の大人でもゆったり過ごせるはず。前後長は850mmあり、メルセデス・ベンツEQSより広いほど。試乗車には、電子的に透過性が変わるパノラミック・ガラスルーフが備わり、開放感を高めていた。

ベンチレーションとマッサージ機能が実装された、フロントシートの座り心地は抜群。コラムシフトを採用したことで、センターコンソールの収納は大きい。スマートフォンの充電パッドやカップホルダーなども備え、長距離をストレスなく移動できそうだ。

案外使いやすいディスカバー・プロ

インフォテインメント・システムは、フォルクスワーゲンのディスカバー・プロ。その下には、エアコンの温度やオーディオの音量を調整するタッチセンサー、通称「スライダー」が据えられる。操作に慣れるまで、少し時間は掛かると思う。

タッチモニターは15.0インチ。インターフェイスは、主な機能へアクセスしやすいデザインで、使ってみると悪くない。ショートカットキーはユーザーが変更でき、ホーム画面へレイアウト可能。ドライブモードや運転支援システムの項目も登録できる。



フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（英国仕様）

スマートフォンのミラーリングも、専用アイコンで簡単。ここへ、実際に押せるハードボタンが複数用意されれば、操作性は大きく改善するはず。ステアリングホイールのスポーク部分に、コントローラーも欲しい。

荷室は広く、奥行き、幅ともに1m以上ある。容量は605Lあり、後席の背もたれを倒せば1948Lへ拡大できる。

走りの印象とスペックは、フォルクスワーゲンID.7 GTX ツアラー（2）にて。