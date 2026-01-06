松竹株式会社は、現在歌舞伎座にて公演中の「壽 初春大歌舞伎」夜の部『女殺油地獄』（おんなごろしあぶらのじごく）の6日公演分にて、松本白鸚さんが休演することを公表しました。



松竹は「歌舞伎座『壽 初春大歌舞伎』松本白鸚 休演のお知らせ」と題して文書を公表。休演理由は白鸚さんの体調不良としており、代役は中村東蔵さんが務めるとしています。

▽▽▽▽ 松竹 公表全文 ▽▽▽▽

歌舞伎座「壽 初春大歌舞伎」

松本白鸚 休演のお知らせ

平素より格別のご高配を賜わり厚く御礼を申し上げます。

歌舞伎座「壽 初春大歌舞伎」夜の部（※Ａプロ）『女殺油地獄』（おんなごろしあぶらのじごく）の小栗錦左衛門に出演しております松本白鸚ですが、体調不良のため、本日１月６日（火）（※Ａプロ）の公演を休演し、下記の通り代役にて上演いたします。

◆歌舞伎座「壽 初春大歌舞伎」夜の部（※Ａプロ）

『女殺油地獄』 小栗錦左衛門 中村東蔵

１月８日（木）（※Ａプロ）以降の上演に関しましては、決定次第、松竹ホームページにてお知らせいたします。

何卒ご諒承を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。

△△△△ 全文 以上 △△△△

