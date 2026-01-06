ソニーとホンダが共同でEV＝電気自動車の開発などを行う会社「ソニー・ホンダモビリティ」は5日、アメリカで今年、納車が始まる最初のEVについて、来年までに日本での納車を目指すと発表しました。

ラスベガスで6日から開かれる世界最大級の家電・IT見本市「CES」では、ソニー・ホンダモビリティが開発した最初のEVモデル「AFEELA1」も展示されます。今年中にアメリカで納車が開始されるもので、今回、新たな機能も明らかに。

自宅にある家庭用ゲーム機「プレイステーション」の本体から車内に遠隔でストリーミングするアプリが搭載されていて、車内でも本体なしでゲームを楽しむことができるということです。

またソニー・ホンダモビリティは5日、「AFEELA1」について来年前半までに日本での納車を目指すと発表しました。

ソニー・ホンダモビリティ 水野泰秀会長「走りもなかなかいいので、電気自動車というよりはホンダが培ったベースメントの走りもエンジョイいただければ」

今後、東京などでショールームの開設を進め、試乗する機会を増やすなどして、日本での納車に向けて準備を加速していくとしています。