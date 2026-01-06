スタジアム整備について鈴木知事と沼谷市長、そして秋田商工会議所の辻良之会頭の3人が5日夜、経済界に資金協力を呼びかけました。



物事が前に動き出す年とも言われる午年。資金協力する意向があるのか、企業のトップたちに聞きました。



関向良子アナ

「秋田市を中心に県内を代表する企業のトップが一堂に会する、秋田商工会議所の新年祝賀会。およそ600人が集まりました！」



新年を祝いながら挨拶を交わし、地域経済の発展に向けて互いの結束を確認する仕事始めの日の恒例行事。





物価高騰や人手不足、市街地へのクマの出没など様々な課題がある中、あいさつに立った3人が共通して話題に挙げたのが新スタジアムの整備です。秋田商工会議所 辻󠄀良之会頭「3者協議に基づきブラブリッツが主体となって調達する民間資金について、他の経済団体やホームタウン自治体県サッカー協会やブラウブリッツ後援会などの組織と連携し全面的に応援してまいりたいと存じますので、会員企業の皆様にも格別のご理解とご協力をお願い申し上げます」県と秋田市、ブラウブリッツ秋田の3者で協議が続く新スタジアムの整備事業。鈴木知事「サッカーだけじゃなくてバレーもスキーも剣道といった様々なスポーツの機会を子どもたちに提供してくれています。いまスタジアムの議論が盛り行われてますがこれを今回作る作らないの議論はブラウブリッツというチームを存続させるかどうかと同じ議論ありますので、これを失ってしまうことは秋田県の子どもたちのスポーツの機会成長の機会を失うことと同じことになります」沼谷市長「なんとか経済界の皆様からもお力をお借りして市としても微力ではありますけれども、しっかりと当事者意識を持ってやっていきたいと思いますし、知事が大変頼もしいご挨拶をいただきましたので、これは私もやや安心をしているようなところもございますが、ぜひ形になるように私もがんばっていきたいと思っております」物事が前に動き出す年とも言われる午年。J1でプレーするための参加資格、クラブライセンスの申請期限が来月に迫る中、事業主体や費用負担などトップ同士による協議もまもなく開かれる予定です。ブラウブリッツ 岩瀬浩介社長「本当に秋田がですね一体となって作るスタジアムにしていきたいと思いますので、しっかりと皆様にご理解いただいてですね、知事からもお話あったようにサッカーだけじゃなく様々な形で秋田に貢献している取り組みをしているんで、そういった部分をしっかりとご理解いただきながら賛同していただければと思っております」新スタジアムの整備をめぐり、ブラウブリッツ秋田への資金協力が呼びかけられた新年祝賀会。出席した企業のトップに協力する意向があるのか、現時点での考えを聞きました。奥羽住宅産業 中村瑞樹社長「（協力）しなければできないでしょう。秋田を元気にするといえばできる範囲でガリっとがんばります。」ホームテック 進藤史明社長「（協力）します。なぜならばブラウブリッツ大好きなんで。」関向アナ「ちなみに具体的な金額は考えていらっしゃいますか？」進藤社長「そうですね。いっぱい出したいですね。稼いで稼いで出したいと思います。上限は稼いだ分だけということで」秋田プライウッド 齋藤英和 事業推進室長「秋田県のスポーツ応援してますんでブラウブリッツ、ハピネッツノーザンブレッツの選手も社員としておりますので、そういった意味では秋田の発展のため元気にするためにスポーツの方もがんばってもらいたいと思っています」マルシン 進藤文仁社長「検討中かな。先ほど知事、市長もお話されてましたけども地域の活性化ということも理解できるんですけど、まだやっぱりなかなか見えてない部分があるんでもう少し検討させていただきたいなと思ってます」「いまいち知られてないのでは活動内容がなかなか下に落ちてきていないというのがあるのでは」秋田銀行 芦田晃輔頭取「検討中なんですかね、この3択だと。協力するつもりはありますけれども具体的な検討は3者協議の方向性が出てきてからが普通かなと思ってますね。いろんな面の協力があると思いますから、できる協力はなるべくしたい、こういう風に思ってますね」北都銀行 佐藤敬頭取「我々自身もバドミントンという形で県民の皆さんからいろんなご協力いただいていますんで、できることをやりたいなと思ってます。スポーツはいろんな意味で人を元気にすると思いますので、いろんな意味で地域の源になるんじゃないかなと思います」得られた回答は46。協力したい気持ちはあるが、具体的な金額が分からないため「検討中」と答えた企業も多くありました。秋田ノーザンハピネッツの本拠地となる新県立体育館の工事が本格化する今年。ブラウブリッツ秋田は前に進むための正念場を迎えています。