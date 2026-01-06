糸魚川市で、実在する企業の経営者などになりすまし、企業へニセの電子メールを送り、指定の口座へ入金させようとする手口の詐欺未遂事件がありました。



警察によりますと、去年12月末頃、糸魚川市内の企業に、その企業の社長名が差出人のメールが届き、内容を確認したところ、「入金があるので会社の利用可能残高を知らせてくれ。この件で、SNSグループを作成すること」などと指示するものでした。





この会社の経理担当者がSNSグループを作成し、作成したことをメールで送信すると、社長名のアカウントがSNSグループに参加してきて、会社の口座番号や利用可能残高を教えるよう指示してきたため、口座番号を送信しました。別件で年明けに実際の社長に連絡した際に、SNSグループの件を確認したところ、詐欺メールと発覚したことからその後、警察へ届け出たということです。この企業に金銭的な被害はありませんでした。県内では去年12月、こうしたニセのビジネスメールによる詐欺未遂事件が複数発生していて、警察は“トクリュウ”（匿名・流動型犯罪グループ）が関与しているとみて捜査しています。被害防止のため、警察は以下の点に注意するよう呼び掛けています。・送金に関するメールを受信した場合は、メール以外の方法で内容を確認する。・確認する場合は、メールに記載されている連絡先ではなく、アドレス帳や名刺などの以前から把握している。・送金先の変更や緊急の送金、SNSグループの作成に注意する。・添付ファイルやリンク先を不用意に開かない。不審なメールなどが届いた場合は警察へ相談してほしいとしています。