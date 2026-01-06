新たなNSXに期待集まる！

速さや美しさだけでは語り尽くせない存在感を放つクルマには、時代や国境を越えて人々を惹きつける力があります。

そんな象徴的なモデルとして、日本車でありながら世界の自動車史に名を刻んだのがホンダ「NSX」です。そのNSXに、イタリアの名門デザインハウスが新たな命を吹き込もうとしています。

2025年12月19日、イタルデザインは「Honda NSX Tribute by Italdesign」を2026年1月開催の「東京オートサロン2026」で世界初公開することを発表しました。

同車は日本のスーパースポーツカー文化とイタリアンデザインの感性が交差する一台として注目を集めており、ネット上では多くの反響が集まっています。

NSXが初めて世に登場したのは1990年です。当時のスーパーカーは、性能こそ卓越しているものの、扱いづらく敷居の高い存在でした。

NSXはそこに一石を投じ、日常的に使える信頼性と快適性を備えたスーパースポーツという新しい価値を提示しました。

アルミモノコックボディやF1由来の技術を惜しみなく投入しながらも、誰もが運転を楽しめるバランスを実現した点は、世界中の自動車メーカーに強い衝撃を与えたといわれています。

その影響力は欧州の名門ブランドにも及び、スーパーカーの在り方そのものを見直すきっかけとなりました。

2005年に初代NSXは生産終了を迎えましたが、評価や人気が衰えることはなく、伝説的な存在として語り継がれてきました。

その後、2016年にはハイブリッドシステムを搭載した2代目NSXが登場し、先進技術と高性能を融合させた姿で再び注目を浴びます。しかし、その2代目も2022年で幕を閉じ、NSXの名は再び歴史の中へと収められました。

今回のトリビュートモデルは、そうしたNSXの歩みを深く理解したうえで構想されたコンセプトカーです。

イタルデザインは、初代が持っていた革新性やピュアなスポーツスピリットを現代的な造形で表現しようと試みました。

過去の意匠をなぞるだけではなく、NSXという思想を未来へと橋渡しすることを目的としている点が大きな特徴です。

また、このモデルにはホンダへの敬意と感謝の気持ちが込められており、日本車が本格的に欧州スーパースポーツと肩を並べた象徴的存在へのオマージュとも受け取れます。

限定生産で右ハンドルのみという仕様からも、量産ではなく、一人ひとりのオーナーとの関係性を大切にする姿勢がうかがえます。

90年代の名車に特別な思い入れを持つファンはもちろん、JDM文化に共鳴する層や、伝統と革新の融合を求めるハイエンド志向の顧客まで、幅広い支持が期待されています。

すでに公式SNSではティザー画像が公開されており、そこにはタイプRにのみ許される赤いホンダエンブレムや、現代的な解釈が施されたテールライトなどが確認できます。

その断片的な情報だけでも、多くのファンの想像力を刺激しているようです。

実際、ネット上では「まさかイタルデザインがNSXを手がけるとは思わなかった」「初代NSXへの愛が感じられる」「東京オートサロンで実車を見るのが楽しみ」「日本車とイタリアンデザインの融合が熱い」「限定生産という点が特別感を高めている」「赤いエンブレムだけで胸が高鳴る」「現代版NSXの理想形かもしれない」「こういう形でNSXの名前が語り継がれるのはうれしい」といった声が飛び交っています。

これらの反応からも、このトリビュートモデルが単なる展示車以上の意味を持ち、多くの人にとって特別な存在になりつつあることが伝わってきます。