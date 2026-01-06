『ポケピース』の一番くじが発売！ ダイナーで過ごすポケモンをデザイン
ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』を題材にした「一番くじ ポケピース 〜“PEACE”なダイナーへようこそ〜」が、1月10日（土）から、全国の「ポケモンセンター」やホビーショップなどで発売。「一番くじ」の公式Instagramは、1月6日（火）に、ラインナップを公開した。
【写真】ぬいぐるみは並べてもかわいい！ 『ポケピース』一番くじ景品一覧
■お食事中のポケモンたちがかわいい！
今回登場するのは、ダイナーで過ごすポケモンをデザインしたグッズを展開する、全10等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
ハンバーガーを持っているゴンべやモクローのぬいぐるみや、ポテトを食べているピカチュウのぬいぐるみなど、お食事中のポケモンたちのかわいいアイテムが勢ぞろいする。
また、ランチシーンのおともにぴったりな「紙袋風ランチバッグ」、6枚集めると円形になる「ピザ型プレート」、ポテトをイメージしたハンドタオル、ランチョンマット、コースター2枚セットの計6種から選べる「えらべるランチグッズアソート」など、お食事のシチュエーションで役立つ雑貨もラインナップ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞にピザを持っているポッチャマのぬいぐるみが提供されるほか、ラストワン賞と同一の商品が当たるダブルチャンスキャンペーンも用意されている。
引用：「一番くじ」公式Instagram（@ichibankuji）
