¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈºÉ¤¬¤ë¤«¤Ê¡×¼ê½Ñ¹ðÇò¡ÄÉÂ¾²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÎE¥Æ¥ì¹â¹»¹ÖºÂ½Ð±é16ºÐ½÷Í¥¾åÂ¼²ÂÎ¤Æà¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö¤Ê¤ó¤«ÄË¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×
»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤Ë¼ê¤Î¹Ã¤ËÅÀÅ©
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÂ¼²ÂÎ¤Æà(16)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÉÂ¾²¤Ç»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ²£¤¿¤ï¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀÅ©¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÉÂ¾²¤Ç»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤·¤Æ²£¤¿¤ï¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¼ê¤Î¹Ã¤ËÅÀÅ©¤ÎÃí¼Í¿Ë¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼ê½ÑÀâÌÀÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÉÝ¤¯¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅÀÅ©¤âÁ´¿ÈËã¿ì¤âÉÝ¤¤¡Ä ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¼ê½Ñ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÎºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¸ÝËìÀü¹¦¤òºÉ¤°¤¿¤á¼ª¤Î¸å¤í¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈé²¼ÁÈ¿¥¤òÅ¦½Ð¤·¤¿¤«¤é ¼ª¤ÎÃæ¤â³°¤âÄË¤¤¡Ä ¤Á¤ã¤ó¤ÈºÉ¤¬¤ë¤«¤Ê¡¼ 1Ç¯°Ê¾åÀü¹¦ÊÄº¿¾õÂÖ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ëÎ¨90%¤é¤·¤¤¡£ÅÀÅ©¤¬¼è¤ì¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤ºÂà±¡¤Ï½ÐÍè¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÄË¤¤¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î¼ê½Ñ¤¬¸ÝËì¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤¿¡Ö¸ÝËìÀü¹¦(¤³¤Þ¤¯¤»¤ó¤³¤¦)¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¥µ¥à¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡×¡Ö¼ê¤Î¹Ã¤Ë»É¤¹ÅÀÅ©ÄË¤¤¤Î¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈºÉ¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÁá¤¯¼£¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÀÅÍÜ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÄË¡¹¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾åÂ¼¤Ï2017Ç¯¤ËÂè2²ó¡Ö¶â¤ÎÍñÈ¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×(¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯¤«¤éNHK E¥Æ¥ì¡Ö¹â¹»¹ÖºÂ ÃÏÍýÃµµæ¡×¤ËÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£