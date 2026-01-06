¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤¬¤¦¡×84ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ä¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¡Ä¡×
¹±Îã¤Î²¾ÁõÂç¾Þ¤Ë½Ð±é
¡¡¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦ÇëËÜ¶Ö°ì¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÂè101²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤è¤ë7»þ¤«¤éÊüÁ÷·èÄê¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶¦±é¤¹¤ë¹á¼è¿µ¸ã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤Î¸ø¼°X¡£1979Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¹á¼è¤È¤Ï2002Ç¯¤«¤é¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë¤ÏÂè100²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÇëËÜ¤ÏÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¡¢¹á¼è¤ÏÇëËÜ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ÊÇò¤Î¥¿¥¥·¡¼¥ÉÉ÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¡¢¸½ºß84ºÐ¤ÎÇëËÜ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¡£¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤óÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÏ·¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²¿¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤¬¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£