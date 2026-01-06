最高峰舞台1年目の戦いへ 原英莉花が2026年の誓い「たくさんの方に恩返しがしたい」
原英莉花が6日、都内で取材に応じた。昨年は米女子下部のエプソン・ツアーを主戦場にし、優勝を果たすなどポイントランキング5位でフィニッシュ。2026年の米国女子ツアー出場資格を自らの手でつかみ取った。そして26歳はまた、新たな挑戦を始めようとしている。
日本ツアーのシード権を放棄し、いばらの道を歩むことを決意したのはちょうど1年前。「去年のいま頃は本当にどうなるのか…というのもあったし、絶対にツアーカードを獲得したいという気持ちでやってきました。1試合1試合がQシリーズ（米予選会）みたいな」。米国内を巡る転戦が始まった。自他ともに認めるスロースターターだが、序盤からかっ飛ばした。ツアーカードが得られるトップ15（トップ10に入れば、より上の出場カテゴリーになれる）をキープし続け、8月の「ワイルドホース女子ゴルフクラシック」で勝利。自身が期待していたより遅めの優勝だったというが、トップ選手のひとりとして最後までランキング争いを引っ張った。「最後は予選落ちしてしまってモヤモヤしていたけど、カードを受け取ったときはホッとしました。自分のなかで“こう！”と決めて出発したシーズンでもありました。毎試合が充実していたし、納得いくシーズンでした」オフはスピンコントロール強化のため、持ち球とは逆のドローボールを取り入れたり、「足を使って」のスイングづくりに取り組んでいるという。3週間ほど前からは咳に悩み、トレーニングに影響が出てしまってもいるが、「大事故ではないです」。現時点では中国で行われる3月5日開幕の「ブルーベイLPGA」がシーズン初戦になる見込み。そこに向けて、心技体を仕上げていく。2週間前にはつらい出来事もあった。昨年12月23日に師匠であるジャンボ尾崎こと尾崎将司さんが亡くなった。このことについて本人の口から言葉はなかったが、年末に更新した自身のインスタグラムでは、『私はもう少しこの年に残留します。一歩を踏み出していけるよう努力します。』とも投稿していた。今年の目標を『返』という漢字で表現する。「たくさんの方に恩返ししたいです。自分の好きなゴルフを貫いて、応援してくださるみなさまに…。恩返ししたい」。少しだけ目を潤ませながら、丁寧に言葉を紡いだ誓い。原英莉花の挑戦は続いていく。（文・笠井あかり）
