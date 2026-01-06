尾形杏奈アナウンサー結婚報告 写真付きでお相手はトヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和
名古屋テレビの尾形杏奈アナウンサー（26）が6日、自身のインスタグラムを更新し、トヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和（23）と5日に結婚したことを報告した。
インスタグラムでは、写真とともに「いつもドデスカ！やSNSを見て下さる皆さまへ 私事ですがご報告です。1月5日に結婚しました」と報告し、「夫は、トヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです」と説明。
続けて「どんなときも優しく、お茶目で真っ直ぐでいつも、私の心を幸せでいっぱいにしてくれる人です。日々前向きに競技に取り組む姿を心から尊敬しています。これからも2人で支え合いながら、幸せだねと笑い合える時間を重ねていきたいです」と伝えた、
最後に「日々あたたかい言葉を下さる皆さまには自分の言葉でお伝えしたくSNSでの報告とさせて頂きました。引き続き、関わって下さる方々への感謝を胸に仕事に努めて参ります。今後とも宜しくお願いいたします」とつづった。
尾形アナは中央大学出身で2023年に入社。現在は『ドデスカ！』（月〜金）などの番組を担当。吉居は中央大学出身で、箱根駅伝にも出場している。
