新日本プロレスは６日、次期シリーズの一部カードを発表した。４日の東京ドーム大会で衝撃デビューを飾ったＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）は、２月１１日の大阪府立体育会館大会で成田蓮（２８）と初防衛戦を行うことが決まった。

２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフは、デビュー戦でいきなりタイトルに挑戦し、王者だった極悪レスラー・ＥＶＩＬと対戦。パワースラム、アングル・スラム、ハイフライフローなど迫力満点のプロレス技を次々と披露し、最後は逆三角絞めによる失神ＫＯで勝利した。

衝撃デビューから一夜明けた５日の大田区大会では、自身初のタッグマッチに臨んで２連勝を飾ったが、試合後に襲撃されて新たな因縁が勃発。極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田から、変型プッシュアップバーによる凶器攻撃で一撃ＫＯされて大の字になり、奪われたベルトを投げ捨てられる暴挙を許した。バックステージで成田は「次は俺だ。バカ野郎！」と、ふてぶてしく次期挑戦を表明。一方、早くも標的として狙われる立場となった超大型ルーキーは「ふざけんなよ。いつでもやってやるからな。かかってこいよ！」と激怒しながら、受けて立つ姿勢を示していた。

また、ウルフは１月１８日の佐倉市民体育館大会では８人タッグ戦で永田裕志（５７）、矢野通（４７）、ボルチン・オレッグ（３２）と組んで、ＥＶＩＬ、成田、高橋裕二郎（４４）、ディック東郷（５６）組と対戦。１９日の後楽園大会は、１０人タッグマッチでエル・デスペラード、矢野、ＹＯＨ（３７）、マスター・ワト（２８）と組み、成田、ＤＯＵＫＩ、ＥＶＩＬ、高橋、東郷組と対戦する。