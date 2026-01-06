菅井友香、寝起きランジェリー・黒ビキニスタイル…写真集先行カット5種解禁【たびすがい】
【モデルプレス＝2026/01/06】女優の菅井友香が2月14日に発売する写真集「たびすがい」（ワニブックス）より、先行カット5枚が解禁された。
【写真】29歳元坂道アイドル、美肌輝くチューブトップスタイル
今回解禁された先行カットでは、コケティッシュで無防備な寝起きランジェリー姿、旅の途中で見せたまばゆいほどのビキニスタイル、まるで一緒に旅をしているような気分になる至近距離の笑顔、知らなかった一面にドキッとするクールビューティな横顔などを披露している。
さらに、カレンダー「よるすがい」からは大人ムードに引き込まれるアンニュイな表情を収めたカットも公開された。
沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”。ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールな艶っぽさまで。菅井の今の魅力を余すところなく凝縮された1冊に。現在の想いを語ったロングインタビューも収録される。
また、2026年4月始まりのカレンダー「よるすがい」がセットになった初回限定版も同時発売。さらに発売記念イベントでは本人初となる2ショットチェキが実現するほか、FUJIFILMとのスペシャルコラボ企画も実施する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元坂道アイドル、美肌輝くチューブトップスタイル
◆菅井友香、寝起きランジェリー姿披露
今回解禁された先行カットでは、コケティッシュで無防備な寝起きランジェリー姿、旅の途中で見せたまばゆいほどのビキニスタイル、まるで一緒に旅をしているような気分になる至近距離の笑顔、知らなかった一面にドキッとするクールビューティな横顔などを披露している。
◆菅井友香 写真集「たびすがい」
沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”。ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールな艶っぽさまで。菅井の今の魅力を余すところなく凝縮された1冊に。現在の想いを語ったロングインタビューも収録される。
また、2026年4月始まりのカレンダー「よるすがい」がセットになった初回限定版も同時発売。さらに発売記念イベントでは本人初となる2ショットチェキが実現するほか、FUJIFILMとのスペシャルコラボ企画も実施する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】