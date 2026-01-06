ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷·èÄê ±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¸ø³«µÇ°
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/06¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¤Ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¿·½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¡¢2021Ç¯¿·½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¶¡×¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¿·ºî¤Î¤¦¤Á¡¢Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ï1·î1Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¡¢¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×¤Ï2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¤Ç¸ø³«¡£1¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÁ°¸åÊÔ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇÛ¿®¤È·à¾ì¤Ç·Ò¤®¿·¤·¤¤·Á¤ÇÆÏ¤±¡¢¥·¥ê¡¼¥º½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÁ°ºî¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¶µ¾ì¡×¡Ö¶µ¾ì¶¡×¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢µÓËÜ¡¦·¯ÄÍÎÉ°ì»á¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¤È¡¢¸¶ºî¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È10¡×(2013Ç¯¡ËÂè1°Ì¡¢¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×(2014Ç¯¡ËÂè2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤ÎÏÃÂê¤òÁí¤¶¤é¤¤¤·¤¿Ä¹²¬¹°¼ù»á¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡Ö¶µ¾ì¡×¡£±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤È¡Ö¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡Ê1994Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¡×¡Ê1998Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¡Ê2004Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦¤ËÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¹¾¸ù»á¡£ÌÚÂ¼±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ê¤«¤¶¤Þ¡¦¤¤ß¤Á¤«¡Ë¤¬¶µ´±¤òÌ³¤á¤ë·Ù»¡³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë¡ÈºÇ¶²¡É¤Î¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¡Ê¤«¤¶¤Þ¡¦¤¤ß¤Á¤«¡Ë¤¬¡¢Îä¹óÌµÈæ¤Ê¤ä¤êÊý¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ëÆ£¤äÈëÌ©¤¬±²´¬¤¯Ãæ¤Ç¼¡¡¹¤È´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢2020Ç¯¡¢21Ç¯¤ËSP¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö·Ù»¡³Ø¹»¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê·Ù»¡´±¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Îµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬À¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ò¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤¹¾ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ÷´Ö¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢Âà¹»ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÈó¾ð¤ÊÃË¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÁáÄ«¤«¤é·ã¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëËèÆü¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¸·¤·¤¤¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¸·¼é¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¾ï¤Ë´Æ»ëÂÎÀ©¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢Ã¯¤«¤Î¥ß¥¹¤ÏÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤ÇÉé¤¦¡£²¿¤è¤ê¤¦¤½¤¬¥Ð¥ì¤¿¤éÂ¨Âà¹»¡£¤½¤Î¸·¤·¤µ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤º¡¢¼«¤éÂà¹»¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿É¶ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëµæ¶Ë¤Î»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë·Ù»¡³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°µ¡¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦ÊÄºÉ¤·¤¿¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¶µ´±¤Î»ô¤¤¸¤¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¼Ô¡¢È¿¹³¤¹¤ë¼Ô¡¢¼è¤êÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¡¢µ¤¤¬¼å¤¯ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ô¡£·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¡¢ÈëÌ©¤È»×ÏÇ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£É÷´Ö¶µ¾ì¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï30¿Í¡¢²¿¿Í¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¡¢Ã¯¤¬Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤µ¤é¤ËÉ÷´Ö¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬µ¯¤³¤¹»ö·ï¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¿¿Áê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÈó¾ï¼±¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆæ¤Î»îÎý¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÉ÷´Ö¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É÷´Ö¤¬¶µ´±¤È¤·¤Æ·Ù»¡³Ø¹»¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î¿·¿Í·º»ö¤Î¶µ°é¤Ë¡È·º»ö»ØÆ³´±¡É¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤òÉÁ¤¯¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ ¶µ¾ì£°¡×¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎºÆÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö¶µ¾ì¡×Á°ÊÔ¡Ú2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ00Ê¬¡Á23»þ10Ê¬¡Û
¡Ö¶µ¾ì¡×¸åÊÔ¡Ú2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ00Ê¬¡Á23»þ25Ê¬¡Û
¡Ö¶µ¾ì¶¡×Á°ÊÔ¡Ú2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë20»þ57Ê¬¡Á23»þ09Ê¬¡Û
¡Ö¶µ¾ì¶¡×¸åÊÔ¡Ú2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ00Ê¬¡Á21»þ48Ê¬¡Û
¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ ¶µ¾ì£°¡×¡§¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë
Âè1ÏÃ¡§2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ50Ê¬¡Á15»þ42Ê¬
Âè2ÏÃ¡§2·î16Æü¡Ê·î¡Ë13»þ50Ê¬¡Á14»þ48Ê¬
Âè3ÏÃ¡§2·î16Æü¡Ê·î¡Ë14»þ48Ê¬¡Á15»þ42Ê¬
Âè4ÏÃ¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ50Ê¬¡Á14»þ48Ê¬
Âè5ÏÃ¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë14»þ48Ê¬¡Á15»þ42Ê¬
Âè6ÏÃ¡§2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë13»þ50Ê¬¡Á14»þ48Ê¬
Âè7ÏÃ¡§2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë14»þ48Ê¬¡Á15»þ42Ê¬
Âè8ÏÃ¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ50Ê¬¡Á14»þ48Ê¬
Âè9ÏÃ¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ48Ê¬¡Á15»þ42Ê¬
Âè10ÏÃ¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ50Ê¬¡Á14»þ48Ê¬
Âè11ÏÃ¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ48Ê¬¡Á15»þ42Ê¬
¢¡¡Ö¶µ¾ì¡×½Ð±é¼Ô
ÌÚÂ¼ÂóºÈ
¹©Æ£°¤¿Ü²Ã
Àî¸ý½ÕÆà
ÎÓ¸¯ÅÔ
°ª¤ï¤«¤Ê
°æÇ·ÏÆ³¤
À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë
ÉÙÅÄË¾À¸
Ì£ÊýÎÉ²ð
Â¼°æÎÉÂç
º´Æ£¿ÎÈþ
ÏÂÅÄÀµ¿Í
ÀÐÅÄÌÀ¡ÊNON STYLE¡Ë
¹â¶¶¤Ò¤È¤ß
äªÍøÉ×
¸÷ÀÐ¸¦¡ÊÍ§¾ð½Ð±é¡Ë
ÂçÅçÍ¥»Ò
»°±ºæÆÊ¿
¾®Æü¸þÊ¸À¤
Â¾
¢¡¡Ö¶µ¾ì¶¡×½Ð±é¼Ô
ÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¦
ßÀÅÄ³Ù
¾åÇòÀÐË¨²Î
Ê¡¸¶ÍÚ
ÌðËÜÍªÇÏ
¿ùÌîÍÚÎ¼
ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë
âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ
²¬ºê¼Ó³¨
¸ÍÄÍ½ãµ®
¹â·îºÌÎÉ
Èõ¸ýÆüÆà
¡¦
½Å²¬Âçµ£¡ÊWEST.¡Ë
»°±ºµ®Âç
º´µ×´ÖÍ³°á
²ÅÅçÎ¦
¡¦
¹©Æ£°¤¿Ü²Ã
Àî¸ý½ÕÆà
°ª¤ï¤«¤Ê
ÉÙÅÄË¾À¸
Ì£ÊýÎÉ²ð
Â¼°æÎÉÂç
¡¦
¸÷ÀÐ¸¦
ÂçÅçÍ¥»Ò
»°±ºæÆÊ¿
¡¦
º´Æ£¿ÎÈþ
ÏÂÅÄÀµ¿Í
¹â¶¶¤Ò¤È¤ß
¡¦
¾®ÎÓ·°
ËÌÂ¼¾¢³¤
¡¦
¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«
¾®Æü¸þÊ¸À¤
Â¾
¢¡¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ ¶µ¾ì£°¡×½Ð±é¼Ô
ÌÚÂ¼ÂóºÈ
ÀÖÁ¿±ÒÆó
¿·³À·ë°á
ËÌÂ¼¾¢³¤
ÇòÀÐËã°á
À÷Ã«¾ÂÀ
ËÙÅÄ¿¿Í³
茺ÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡¿¢¨¡ÖßÀ¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï°ÛÂÎ»ú¡Ë
·ëÌÚÞæÀ±
¡¦
¾®ÎÓ·°
¾®Æü¸þÊ¸À¤
Â¾
