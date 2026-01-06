2026年の恋愛運は？仕事運は？占星術やタロットなどの人気占い師5人がゲストの運勢を鑑定する2026年1月5日放送のバラエティー番組「今夜は5人で占います」（TBS系）で、MCの指原莉乃さんに衝撃の「ご宣託」がおりた。

指原さんの「いいこと」が半端ではない

番組冒頭にまずは指原さんの運勢を一斉に占う。「今年は幸せですか？」には全員が「幸せ」と回答。思わず指原さんも「やった〜」と満面の笑み。進行役のオズワルド伊藤俊介さんは「いいことしか言わない占い番組は見たくない」とツッコむとスタジオは笑いに包まれた。

ただ、指原さんの「いいこと」が半端ではない。風水を専門にする占い師Love Me Doさんは「2026年は結婚にすごくいい年。2027年2月までに結婚した方がいいと、いろんな占い師さんからもたぶん言われると思います」と話す。並んで座っていた占い師たちが一様にうなずく。それを見た指原さんは「いやっ！すごい」と笑いがとまらない。伊藤さんは「みんなうなずいている」と「満場一致」の鑑定結果に信じられない様子だ。

「早く追い出す」

Love Me Doさんは「ただ、結婚で運を使わなければ仕事ですごい何かをするんだろうなと」。さらに占い師たちの首の振り方が強くなる。指原さんは手で口を覆いながら「何でみんなうなずいているの？」とちょっと引き気味になった。

数秘術を専門にするCHIEさんが「33〜34歳で転機が到来する」と予言。自分を「（現在の年齢が）33（歳）」と指さす指原さん。CHIEさんは「今までにない幸せが訪れる。2026年結婚するんじゃないかな」とズバリ。指原さんは「え〜っ！気使いだから（占い師の占いがはずれないように）結婚しなきゃいけない」とサッシー?をかましていた。

その後、本並健治・丸山桂里奈夫妻や浦川翔平(THE RAMPAGE)さんらの今年の運勢をめぐり笑いあり驚きありの展開になる。

最後にオズワルド伊藤さんについてLove Me Doさんが「伊藤さんしし座ですよね？しし座は2026年6月30日から12年に1度の幸運期に入る」と予言。「特に伊藤さんのおうちの方位でみると、北西が仕事運をあらわす。玄関は気の取り入れ口なので北西に玄関があると仕事の運気が入りやすい」と伊藤さんの家の見取り図を見て指摘した。

現在、伊藤さん宅は後輩芸人バッテリィズのエースさん、なかおきアンシコースケーさんとの3人暮らし。Love Me Doさんは「（運気がいい）そこ（家）にエースさんが来て運をとっていった」。伊藤さんは目を開いて「まさしくそう」と一言。

「ただ、運気的には6月30日から12年に1度の幸運期に入るので、そこまでにすべて清算しなければいけない」

とLove Me Doさんが言うと、すかさず指原さんが「（エースさんを）早く追い出す・・・」と思わず口にして大爆笑となった。さて、サッシー大強運の行方はいかに。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）