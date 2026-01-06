6日午前、鳥取県と島根県で震度5強を観測する地震がありました。福岡県でも震度3の揺れを観測し、山陽新幹線は一時運転を見合わせました。

気象庁によりますと、午前10時18分ごろ、鳥取西部、島根東部で震度5強を観測する地震が発生しました。

地震の規模を示すマグニチュードは6.4、震源の深さは11キロです。



震度3を、福岡県柳川市、中間市、水巻町、遠賀町、佐賀県神埼市、上峰町、みやき町、白石町で観測したほか、広い範囲で震度2や震度1の揺れを観測しました。





警察や自治体によりますと、福岡と佐賀で地震によるケガ人は確認されていません。■山木康聖記者「地震による新幹線の見合わせの影響で、改札前に人だかりができています。」地震による停電の影響で、山陽新幹線は一時、博多と新大阪の間で運転を見合わせました。■長崎から関西へ「あしたから小学校。」「小学校行けないね。どうしようかなと。家族に迎えに来てもらうしかないですが、夜になるので。」■佐賀から大阪へ「戻ったあと仕事をする予定だったのですが、飛行機に代えようか迷っています。」運転は午後1時に再開されましたが、山陽新幹線と九州新幹線で現在も遅れが出ています。

地震はいつ起こるか分かりません。今一度、地震への備えを確認しましょう。



まずは、防災グッズの再チェックです。食料や飲み物は最低3日分、用意しておきましょう。冬の避難に備え、カイロやブランケットも準備すると安心です。



大きな揺れに備え、家具の固定や配置を見直すことも大切です。



避難場所までの安全な避難方法についても家族で話し合っておきましょう。