ポンドが底堅い、英ＦＴ指数が年初から好調＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ポンドが底堅く推移している。対ドルで高値を1.3568レベルに更新したあと売りに押される場面があったが、足元では再び1.3560台へと買われた。９月18日以来の高値水準、対ユーロでもポンド買い。ユーロポンドは0.8649レベルと、９月16日以来のポンド高水準となっている。対円では211.80付近まで反落も前日ＮＹ終値水準211.76レベルは維持している。



ロンドン株式市場で英ＦＴ指数が年初から堅調な動きをみせており、史上初の１万ポイント超えとなった。本日も取引時間中の最高値を更新している。好調な英株動向がポンド買いを誘う面がありそうだ。



GBP/USD 1.3551 GBP/JPY 211.87 EUR/GBP 0.8653

