(C)カラー

シリーズ劇場版6作品の期間限定リバイバル上映する「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)の第5弾「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」が、1月9日より上映開始。今回は冒頭に、渚カヲル役の石田彰、および真希波・マリ・イラストリアス役の坂本真綾のコメントが上映される。

コメントは音声のみで、2人合わせて8分ほど。同作を上映する全劇場が対象となっている。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のBD＆DVDの特典映像として収録されている「：Ｑ」の前日譚『EVANGELION:3.0(-46h)』と「EVANGELION:3.0(-120min.)」を同時上映する。

「EVANGELION:3.0(-120min.)」は「シン・」の入場者特典として配布された公式冊子「EVA-EXTRA-EXTRA」掲載の同名描きおろし漫画をモーションコミック化した映像で、イベント上映以外では初の劇場公開となる。

両作の新規場面写真も公開。「EVANGELION:3.0(-46h)」からはこの物語の中心となる、北上ミドリと、エヴァンゲリオン2号機α臨時暫定仕様の2点。モーションコミックの「EVANGELION:3.0(-120min.)」からは、「：Ｑ」の冒頭シーン直前、マリがアスカに語りかける2点が公開された。

「EVANGELION:3.0(-46h)」場面写真

(C)カラー

「EVANGELION:3.0(-46h)」場面写真

(C)カラー

「EVANGELION:3.0(-120min.)」場面写真

(C)カラー

「EVANGELION:3.0(-120min.)」場面写真

(C)カラー

「：序」「：破」でも行なわれた発声可能上映も実施。声出し・歓声・応援などの発声、サイリウムの使用などがOKとなる特別な上映回で、1月10日に、前回同様に東京・大阪・福岡の3都市で開催される。

(C)カラー