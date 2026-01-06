山形新聞・山形放送が輝かしい功績をあげた個人と団体をたたえる「山新3P賞」のことしの受賞者を3回にわたり特集します。1回目は「平和賞」に輝いた県内在住の作家柚月裕子さんです。



この日、多くのファンにサインしていたのは、県内在住の作家柚月裕子さん（57）です。

柚月さんは「臨床真理」で「このミステリーがすごい！」大賞を受賞し、2009年、鮮烈なデビューを飾ります。





柚月裕子さん「元々目に見えない人の心理に興味があって、目に見えないものを書いてみたいというものが根底にあった」その後、「孤狼の血」「ミカエルの鼓動」「逃亡者は北へ向かう」の3つの作品でそれぞれ、直木賞にノミネートされました。去年は県内も舞台となった「盤上の向日葵」が映画化されるなど、着実にキャリアを積み重ねています。柚月裕子さん「『盤上の向日葵』もそうだが、テーマが光と影だった。光が当たる所には必ず影があるようにあの人すごく輝いていると思っても、その人自身すごく影を背負っていたり、ある事実も角度を変えれば見る人が違えば違う様相になる。そういったものを描きたい」岩手県釜石市出身の柚月さんは結婚後、日々の家事のかたわら小説家の育成講座に通いました。柚月裕子さん「そこでテキストを講師の作家に見てもらって『頑張ればいいところまで行けるんじゃない』と言ってもらってすぐその気になるのでいいところってどこだろうと」作家デビューを果たしたのは40歳。しかしその2年後の2011年、柚月さんは東日本大震災で両親を失いました。柚月裕子さん「より一層書いていこうという気持ちは強くなった。書かなければならない、私にしか書けないものがきっとある。人間の悲しみや怒りそれでもやっぱり人間て温かくて強いそれを描いていきたい」震災から14年が経過した去年、「逃亡者は北へ向かう」が刊行されました。柚月さんが、東日本大震災を背景に書き上げた小説です。柚月裕子さん「その時自分が書けるものそれを丁寧に描いていきたい」これは、柚月さんが作品に関する情報や構想などを書き込んだノート。特別に中身を見せてもらいました。柚月裕子さん「駅からこっちに誰の家があって何個目の駅でとか病院関係、警察関係、被害者関係とか自分でわかりやすいように書いている。ぱっと見てぱっと目に入るようにめくるのも面倒な時はノートを立てて作業して登場人物の名前なんだっけな？といったときに使うもの」執筆に追われる中で柚月さんの心の支えになっているのが、自宅で飼っているネコの存在。そして、50歳から始めたという趣味のゴルフです。柚月裕子さん「雑談の中で仕事のヒントになることもあるし、体も動かせてご飯をおいしく食べて、その後ビールもおいしくいただいて、いまはそこでオンオフを切り替えている」現在、山形新聞や雑誌の連載を担当するなど精力的に活動を続ける柚月さん。その原動力は、先輩作家からのある言葉だということです。柚月裕子さん「とある先輩が『柚月、作家に引退はないぞ』『作家は書く場所がなくなったら消えるのみだ』と言われてすごくその言葉が常に胸の中にあるし、怖くも思うが、消えたくない、ずっと私は小説を書き続けたいと思う原動力の一つにもなっている」そして、作品を心待ちにしている読者の存在が何よりの励みです。柚月裕子さん「自分が書いた小説が読者の何かいいように転んでいくきっかけになれたときは本当に書いていてよかったなと思う。書きたいテーマはいっぱいある。この土地を舞台にしたいとかこういう人物を描いてみたいとかそれって自分の中でもすごく未知なもの。それが不安につながることもあるけれどすごく楽しみでもある」柚月さんが紡ぐ物語は、書籍や映像など様々な形となって、これからも人々の心を動かしていきます。