先生に注意されるも「欲しいなら言ってくれればいいのに」勘違い暴走ママは止まらない！【勝手に作って押し付けるママ友 第4話】
■これまでのあらすじ
ママ友から「プロみたい」と褒められたことがうれしくて、趣味のハンドメイドをママ友たちに売るようになった真希子。材料費の代わりにSNS用に写真を撮らせてくれたらタダでいいと持ち掛けるが、子どもの顔を出すことに難色を示すママ友がいて…。「作らせておいてそれはなくない？」
もっとたくさんの人に私のヘアゴムを見てほしい。幼稚園のみんなでお揃いにしたら絶対かわいいと思う！
そんなある日、先生が声をかけてきました。写真を撮らせてもらっていることを注意されたのですが…。
先生、私のヘアゴムが欲しいんですね？
そんな遠回しな言い方しないで言ってくれればいいのに〜。
翌日、私は少し大人っぽいデザインのヘアゴムを先生に渡しました。いつもより手間はかかりましたが、材料費だけもらえればいいので800円です。
それなのに、先生は微妙な顔をしていて…。小銭を持っていないのかな？ 先生の写真はいらないので、800円支払ってほしいんだけど。
その翌日、なぜか私は園長先生に呼び出されてしまいました。
※この漫画は実話を元に編集しています
