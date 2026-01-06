気象予報士でタレントの穂川果音（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。黄色の振袖姿で新年のあいさつを行った。

「今年も素敵なお着物を着せていただきました」と報告。「今まで淡い色の振袖を着る機会が多くて、パキッとした黄色が新鮮だったよーー」とつづった。

「着物を着て気が引き締まったので！！今年も頑張します」と記し、「#アベプラ」「#気象予報士」「#仕事始め」「#着物」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「とっても似合ってめっちゃ素適」「和服姿がお綺麗ですね」「最高」「美しい・・・」「姫様、銀河系最強美しいです！！！」「着物姿も美しい」「セクシー衣装もいいけど 和装も素敵ですね」「とってもお似合い&お綺麗です」などの声が寄せられている。

穂川は現在、ABEMA報道番組「ABEMA Prime」に気象予報士として出演中。公式プロフィルは身長1メートル70、東京都出身。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。血液型はA。