名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサー（26）と中大OBの陸上・吉居大和（23＝トヨタ自動車）が結婚したことが分かった。6日、同局アナウンサー公式Xが発表した。

投稿で尾形アナは「ドデスカ！やSNSを見てくださる皆さまへ 私事ですがご報告です 1月5日に結婚しました」と発表。「夫は、大学で知り合ったトヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです」とし笑顔で顔を寄せた2ショットをアップした。

「引き続き、関わって下さる方々への感謝を胸に日々の仕事にベストを尽くして参ります 今後とも宜しくお願いいたします」と呼びかけた。

尾形アナは1999年（平11）5月4日生まれ、福島県出身。中大卒業後、23年にメ〜テレに入社。現在は朝の情報番組「ドデスカ！」（月〜金）、「メ〜ロメロ！アンバサダー」、「大学駅伝」と人気番組を担当している。

吉居は2002年（平14）2月14日生まれ、愛知県出身。トヨタ自動車で活躍した父・誠さんの影響で小学3年時に陸上を始める。田原東部中3年時に全中出場。仙台育英高では3年連続全国高校駅伝出場。中大では箱根で1年3区15位、2年1区区間新で金栗四三杯獲得、3年2区区間賞。卒業後はトヨタ自動車に入社。