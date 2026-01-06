どれだけお金がかかるのか…、すでに嫌な予感しかしません。

娘を応援したい気持ちは理解できるけど、母親が自分の叶えられなかった夢を娘に託すのは違うかも…。

夫の心配は見事的中してしまうのです。

＞＞【まんが】母が娘に800万かけた理由

(ウーマンエキサイト編集部)