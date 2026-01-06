ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お金のこと考えろよ？」夫の助言を無視して妻がが800万円を使い切… 「お金のこと考えろよ？」夫の助言を無視して妻がが800万円を使い切り…子どもの習い事が運命を変えた!? 「お金のこと考えろよ？」夫の助言を無視して妻がが800万円を使い切り…子どもの習い事が運命を変えた!? 2026年1月6日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ どれだけお金がかかるのか…、すでに嫌な予感しかしません。娘を応援したい気持ちは理解できるけど、母親が自分の叶えられなかった夢を娘に託すのは違うかも…。夫の心配は見事的中してしまうのです。＞＞【まんが】母が娘に800万かけた理由(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「じゃあ家事だけできるように稼いでくれるわけ？」甘えきった夫に我慢の限界！【親の介護より俺の世話でしょ？ 第4話】 「妊娠した」と伝えた瞬間夫が消えた⋯失踪の裏に隠された「衝撃の理由」に読者も激怒！ 「久しぶり〜！」って10歳差の義母登場!? 義父の再婚相手との相性最悪…！嫁としての正しい対応方法は？