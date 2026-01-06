JR秋田駅前のにぎわい創出や地域活性化を目的に7日、商業施設5店舗が協力したイベントが始まります。



秋田市の西武秋田店では、全国のうまいものが集まる「グルメパラダイス」が開催されます。



あの有名店の人気商品に出来立てのラーメンも。



新年のご褒美にぴったりの一品が並びます。





鴨下アナウンサー

「おいしいものが集まる西武秋田店の地階、こちらの催事場にはあすから全国の有名グルメが集います。会場は…前日なのでまだいい香りはしませんね…絶賛準備中です」





西武秋田店で7日始まる「グルメパラダイス」。開幕に向け、6日は出店者が準備を進めていました。期間をわけて入れ替わり、あわせて31の店が並びます。あの有名店の人気商品や…晩ごはんのおかず、晩酌のお供にもぴったりの惣菜、自分へのご褒美スイーツ。北海道の海の幸が贅沢に楽しめる海鮮丼も。こちらは西武秋田店限定の一品です。また、会場にはイートインコーナーも設けられ、期間中は人気のラーメン店2店舗が入れ替わって、出来たての味を提供します。西武秋田店MD担当 會田健太郎さん「駅前商業施設大型5店舗で開催します新旬祭の催しの中で、西武秋田店ではグルメパラダイスという食の催事を行っております」「新年のご褒美ということで新しい食をお楽しみいただければと」グルメパラダイスは秋田市の西武秋田店で7日から今月19日の月曜日まで開催されます。