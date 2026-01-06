秋田市のスキー場にも待望の雪！ 営業開始から2週間あまり…ようやくリフトの運行が始まる 秋田
待望の雪が積もり秋田市の太平山スキー場オーパスでは6日、リフトの運行が始まりました。
待ちわびていた家族連れなどが、さっそく滑りの感触を楽しんでいました。
熊谷奈都子記者
「ゲレンデの状況が整ったオーパスでは、きょうリフトの運行が始まっています、早速わたしもマイクをストックに持ち替えて、行ってきます！」
秋田市中心部から車で約30分の場所にある太平山スキー場オーパス。
今シーズンの営業が始まって2週間余りとなった6日、ようやく1つのリフトの運行が始まりました。
前のシーズンは年末の時点ですべてのリフトが動いていて、例年と比べて出足が遅くなりました。
それでも、ゲレンデの雪質は上々で存分に滑りを楽しめる状態です。
藤縄カメラマン
「ボード初めて？」
スノボ初めての小学生
「うん初めて」
藤縄カメラマン
「どう？滑ってみて」
小学生
「すぐけっこう滑れた」
子どもを連れてきた男性
「みんな楽しそうに遊んでるんでよかったなと」
6日に滑走できたのは初心者向けのコースだけでしたが、さっそく多くの家族連れなどでにぎわっていました。
家族連れ
「きのう調べて（リフトが）動くって聞いてきょう家族と来ました」「やっと滑れて超楽しいです」
熊谷記者
「滑ってみてどう？」
利用者
「楽しかった」「初めての時にお姉ちゃんに教えてもらって、それで滑れるようになった」
熊谷記者
「子どもたち滑ってるの見ていかがですか」
子どもの親
「まだまだですね」「頑張って教えられるように体が筋肉痛にならない程度に頑張ります」
太平山観光開発 藤原優さん
「待望のリフト運行ということで、皆さんに、より多くの皆さんに楽しんでいただければと思います」「そり遊びだけの人も、それからリフトに乗ってスキーをしっかり遊びたい人も、もちろんスノーボードも楽しめますので、どうか皆さんぜひお越しください」
残りの2本のリフトもまもなく運行する予定だというオーパス。
年末年始には間に合いませんでしたが白銀に変わったゲレンデにようやく歓声が響き渡りました。