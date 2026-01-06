全国高校サッカー選手権県代表の帝京長岡は5大会ぶりとなる全国ベスト8に進出しました。土壇場の同点劇。粘り強いディフェンス。帝京長岡の激闘を振り返ります。



全国3735校の頂点を目指し帝京長岡サッカー部の全国大会が幕を開けます。



■1回戦 vs大社（12月29日）

島根・大社高校との1回戦は大量5得点。前半40分に和食のクロスを杉本が落として最後は樋口！1対0で試合を折り返すと、後半4分に最終ラインからの長いパスに水澤が反応。





（実況）「その背後だ！水澤～！ビューティフルゴール」後半25分には迫力ある攻撃からエース和食がゴールネットを揺らして3対0。その後、さらに2点を追加し、5対0の大勝で初戦を突破しました。〈帝京長岡高校 和食陽向選手〉「初戦で5点取れたのは良かったですし、次につながる良いゲームだったと思います」■2回戦 vs高川学園（12月31日）続く2回戦。山口の高川学園との試合は苦しい戦いを強いられます。前半38分、相手にクロスを合わせられ先制点を許すと…前半終了間際に追加点を奪われ2点のビハインドで試合を折り返します。このまま終わるわけにはいかない帝京長岡。後半19分に水澤！24分には、水澤がクロス！しかし、ゴールを奪えないまま徐々に時間が無くなっていきます。アディショナルタイムは5分。2点を追いかける絶対絶命の場面で…（実況）「和食のクロスにヘディング！1点返した！」水澤が飛び込んで1点差に。そして、その1分後…（実況）「帝京長岡、ボール一気に流れが傾いているでしょうか。こぼれたところ、和食のシュート、はじいた児山だ！見事な同点ゴール、後半アディショナルタイムです」終了間際、まさに土壇場で追いつきます。勝負の行方はPK戦へ。相手の1人目を帝京長岡・守護神の仲が読み切ります。その後、帝京長岡も一人止められ、迎えた相手の5人目、止めれば勝利。（実況）「止めた～！仲七璃が止めた」諦めない姿勢で劇的な勝利3回戦へコマを進めました。〈帝京長岡高校 茂木勇樹選手〉「本当にチーム全員でつかんだ勝利です」〈帝京長岡高校 西馬礼選手〉「ずっと応援がすごかったので絶対負けられないと思っていて本当にうれしくて涙が出てきた」■3回戦 vs昌平（1月2日）2026年になって最初の試合、3回戦はプロ内定2人を擁する埼玉の昌平と対戦しました。前半15分、クロスのこぼれ球に樋口が反応、これを決め切って先制点を奪います。この試合でも光ったのが帝京長岡の粘り強い守備。後半5分、人数をかけてシュートを打たせない守備。後半7分には高い位置で奪い返すと…〈解説 福田正博さん〉「いいポジション取ってましたね、中澤、見事でしたね」さらに…（実況）「つながせない帝京長岡」最後までチーム全体で守り切り5大会ぶりの準々決勝進出です。〈帝京長岡高校 樋口汐音選手〉「相手の嫌な位置に入っていくことは意識していたので、そこはうまく入ることができて、振り抜くだけだったので点が入って素直にうれしかったです」〈帝京長岡高校 稲垣純選手〉「自分の長所である粘り強い守備を出せてよかったと思います。また日本一に向けて支えてもらえるよう恩返しにできる大会にしたい」■準々決勝 vs尚志（1月4日）ベスト4が立てる聖地・国立まで、あとひとつ。準々決勝は福島の尚志と対戦しました。前半7分、児山がシュートを放ちますがゴールをとらえられません。逆に相手の圧力を止めきれず何度も攻め込まれ苦しい展開となります。ハーフタイムには古沢監督から厳しい言葉が飛び出します。〈帝京長岡高校 古沢徹監督〉「俺ら体ぶつけてんのか？「受けよう」と言っているだけでフリだろ、お前らこんなんで3年間終わっていいのかよ。もうちょっとみんなでこの大事な舞台、楽しまないと」〈帝京長岡高校 キャプテン 西馬礼選手〉「もっといい景色を見るために全員で後半しっかり頑張って絶対に勝ちましょう。行くぞ！」過去最高に並ぶ準決勝へ…後半4分、ふわりとしたパスを児山がダイレクトで狙います。後半18分、相手の突破を許しますが最終ラインの吉田が圧力をかけ、最後はキーパーの仲。ピンチをしのぎます。しかし、その直後、ボールを奪われたところから相手の速攻に合い失点。3年間の思いを胸に、再び土壇場での同点ゴールを信じて…終了間際のコーナーキック。（実況）「1点返せるか、終盤。ふわりと上げてきて、仲がせっていく、まだある！ヘディング西馬！」最後までゴールへ向かう姿勢を貫きますが悔しい完封負け。帝京長岡の選手権が幕を下ろしました。〈帝京長岡高校 古沢徹監督〉「まぐれの勝ちはあっても負けにまぐれの負けはない。（得点）ゼロで終わったのは完敗。いまの1、2年生はここからどう新チームを迎えるか。もっと俺も勉強します。あなたたちもサッカーに真摯に向き合って、次に向かって行きましょう。ありがとうございました」〈帝京長岡高校 西馬礼選手〉「試合を通してみんなが成長してきて今大会でそれが出たからこそ、ここまで来られたのかなと思います。ここまでの景色を見ているのでここからの景色を見てもらいたいので1、2年生に託したいと思います」思いを託された2年生の守護神・仲選手は…〈帝京長岡高校 仲七璃選手〉「ここでこういう経験ができたのも3年生がいたからなので、こういう負けを無駄にしないように、来年の選手権またここに戻ってこられるように頑張ります」全国ベスト8の今大会から次こそ夢の頂点へ…新チームの戦いはすでに始まっています。※高校サッカー選手権民放43社／テレビ新潟