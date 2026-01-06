あきた総合家畜市場で子ウシの初競り 平均価格は去年より約19万円↑ 背景には国産牛肉の需要増 秋田・由利本荘市
おせち料理の一品やすき焼きなど年末年始、おいしい肉料理を楽しんだという方も多いかもしれません。
由利本荘市にあるあきた総合家畜市場では、ブランド牛として育てられる前の子ウシの初競りが行われました。
平均の取り引き価格は、去年より約19万円高くなっています。
由利本荘市のあきた総合家畜市場で行われた、今年の初競り。
県内各地から、黒毛和牛の子ウシ232頭が上場されました。
一方で、コロナ禍が明けてから国産牛肉の需要が増していて、子ウシの価格は上昇傾向です。
あきた総合家畜市場では、先月の平均取り引き価格が約77万円と、ここ数年で最も高くなりました。
6日の平均価格は72万円余り。
去年の初競りと比べて約19万円高くなっていて、100万円を超える高値が付いた子ウシもいました。
繁殖兼肥育農家
「子ウシの値段は高くなってるんで、販売の方はいいんですけど、逆に子ウシの値段が高いっていうことは仕入れの方はちょっと高くなってますし、おっしゃる通りエサ代も高騰してるんで、先行きは不透明なんですけども、まずいい1年になるように、頑張りたいと」
繁殖農家
「大切に育てたつもりなんですけども、こればっかりは、市場の相場なので」
記者
「新年の初競りですけど一言意気込みお願いします」
繁殖農家
「いやいや、あの、購買者のみなさんに高く買ってもらえればと思ってます」
市場関係者は、上場されるウシの頭数不足と高値傾向は当面続くと予想しています。
あきた総合家畜市場の競りは、今年も月1回行われます。