【京王Jr.ウインターカップ】J,sphereがKONAN WILD TRICKYSを破り準々決勝へ…林心音、牧野結子の2人で49得点

1月6日、京王アリーナTOKYOにて行われている「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」は大会3日目を迎えた。女子準々決勝ではJ,sphere（東京都）がKONAN WILD TRICKYS（大阪府）を78－69で破り準決勝進出を決めた。

試合序盤からJ,sphereが牧野結子、林心音などのインサイドを起点として主導権を握る。第1クォーターで26－21とリードを奪うと、第2クォーターでは守備が機能。KONANの得点を10点に抑え込み、48－31と17点のリードを築いて前半を終えた。

後半、衣斐小春のスピードを生かしたドライブなどで加点したKONAN WILD TRICKYSに追い上げられるものの、相手を25本上回る52本のリバウンドをもぎ取ったJ,sphereが前半に築いたリードを守り抜き、最終スコア78－69で逃げ切った。

勝利したJ,sphereは、牧野が25得点12リバウンド、林が24得点12リバウンドといずれもダブルダブルを達成する大活躍。小藤あかねも14得点9リバウンドを記録している。一方、敗れたKONANは衣斐がチーム最多の25得点、伊田秀歌が18得点、山田凛愛が13得点と奮闘したが、前半の失点が響き準々決勝敗退となった。

■試合結果



J,sphere 78－69 KONAN WILD TRICKYS



J,sphere｜26｜22｜19｜11｜＝78



K W T ｜21｜10｜23｜15｜＝69

【動画】準々決勝・J,sphere対KONAN WILD TRICKYSのハイライト映像